المصري لـ في الجول: موقفنا لم يتغير.. نرفض عودة الدوري

أكد محمد الخولي نائب رئيس المصري، على تمسك ناديه بموقفه في عدم الموافقة على استكمال الدوري المصري للموسم الحالي.

وقال الخولي لـ FilGoal.com: "موقفنا في مسألة عودة الدوري ثابت ولن يتغير، نرفض عودة المسابقة لأسباب أعلنا عنها سابقا، وسنبلغ بها اللجنة الخماسية في اجتماعنا معها الخميس".

وأضاف: "سنقوم ببعض الإجراءات الوقائية للاعبي الفريق، إذ سنوقع عليهم الكشف الطبي وسنأخذ عينات منهم يومي الخميس والجمعة المقبلين".

وواصل: "كما سنعقد اجتماعا مع قطاع الكرة في حضور عبد الظاهر السقا المدير الرياضي، وطارق العشري المدير الفني، في وجود سمير حلبية رئيس النادي، وسنناقش كافة الأمور المتعلقة بالفريق".

وأتم: "نفكر في إقامة تدريبات للاعبي الفريق بدءا من التاريخ الذي حددته الوزارة لعودة تدريبات فرق كرة القدم، حتى يستعيدوا لياقتهم البدنية التي تأثرت خلال فترة التوقف".

وتجتمع اللجنة الخماسية المشرفة على الاتحاد المصري لكرة القدم، بأندية الدوري الممتاز على مدار 3 أيام، لمناقشة مسألة عودة النشاط الإجراءات المتعلقة بها.

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