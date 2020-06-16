تشكيل برشلونة – ظهور فاتي.. وسواريز احتياطي أمام ليجانيس

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 - 20:50

كتب : FilGoal

ميسي - فاتي - برشلونة

أعلن كيكي سيتيين المدير الفني لـ برشلونة، عن تشكيل فريقه لمواجهة ليجانيس على ملعب كامب نو، في الجولة 29 من الدوري الإسباني.

برشلونة يتصدر المسابقة برصيد 61 نقطة، فيما يحتل ليجانيس المركز 19 –قبل الأخير- برصيد 23 نقطة.

وشهد التشكيل ظهور الشاب أنسو فاتي في خط الهجوم بدلا من مارتن برايثوايت الذي بدأ المباراة الماضية.

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فيما استمر تواجد لويس سواريز على مقاعد البدلاء، وبدأ أرتور ميلو وإيفان راكيتيتش في خط الوسط بدلا من أرتورو فيدال وفرينكي دي يونج.

كما يغيب جوردي ألبا للإيقاف، ويعوضه جونيور فيربو في مركز الظهير الأيسر.

تشكيل برشلونة:

حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجن

الدفاع: سيرجي روبيرتو – جيرارد بيكيه – كليمنت لونجليه – جونيور فيربو

الوسط: سيرخيو بوسكيتس – إيفان راكيتيتش – أرتور ميلو

الهجوم: ليونيل ميسي – أنطوان جريزمان – أنسو فاتي

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