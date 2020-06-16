أول صفقة صيفية؟ ظهير ليون يصل إيطاليا للانضمام إلى ميلان

وصل بيير كالولو لاعب أولمبيك ليون الفرنسي إلى إيطاليا اليوم من أجل الخضوع للفحص الطبي قبل التوقيع لـ ميلان الإيطالي.

الفرنسي الشاب البالغ 20 عاما أصبح لاعبا حرا بعد نهاية تعاقده مع النادي الفرنسي وسيوقع حال إتمام الفحوصات على عقد يمتد لـ 5 سنوات حتى 2025 مع الروسونيري.

ووفقا للصحفي الإيطالي "جانليوكا دي مارزيو" فأن اللاعب عانى من أجل الحصول على رحلة جوية من فرنسا وسافر عبر الحدود.

* الصورة من موقع جانليوكا دي مارزيو.

فيما نشرت شبكة سكاي سبورتس الإيطالية صورا للاعب أثناء وصوله للفندق ومن المنتظر أن يخضع الفحص الطبي غدا الأربعاء.

واقترن اسم اللاعب بأكثر من ناد آخر من ألمانيا وإسبانيا لكن فضل التوقيع لـ ميلان.

ويمتلك كالولو 3 مباريات مع منتخب فرنسا تحت 20 عاما ويلعب في مركز الظهير الأيمن لكنه لم يخض أي مباراة رسمية بقميص الفريق الأول لـ ليون.

وتواجد قائد فريق الشباب على مقاعد البدلاء في مباراة الجولة الـ 23 أمام أميان والتي انتهت بالتعادل السلبي.

وخاض الفرنسي الشاب 16 مباراة الموسم الجاري في دوري أبطال أوروبا للشباب وساهم بصناعة 3 أهداف.

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