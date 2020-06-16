في المشاركة "الأطول" لـ مرموش.. فولفسبورج يسقط بنتيجة عريضة أمام جلادبخ

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 - 20:22

كتب : FilGoal

بوروسيا مونشنجلادبخ - فولفسبورج

ظهر المصري عمر مرموش مع فريقه فولفسبورج للمرة الثالثة في الدوري الألماني، خلال مواجهة بوروسيا مونشنجلادبخ بالجولة 32 للمسابقة.

فولفسبورج سقط على أرض مضيفه مونشنجلادبخ بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، مواجهة شهدت مشاركة مرموش كبديل.

يوناس هوفمان سجل لـ جلادبخ في الدقيقتين 11، و30، فيما أضاف لارس شتيندل الهدف الثالث في الدقيقة 65.

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ليرفع مونشنجلادبخ رصيده إلى 59 نقطة في المركز الرابع مؤقتا، فيما تجمّد رصيد فولفسبورج عند 46 نقطة في المركز السادس.

واشترك مرموش في الدقيقة 70 بدلا من فيليكس كلاوس، بالتغيير الثالث لفريقه.

ولعب مرموش في مركز الجناح الأيمن، وأقدم على عدة انطلاقات مميزة في الدقائق التي خاضها.

وتعد هذه أطول مباراة يلعبها مرموش (21 عاما) مع الفريق الأول لـ فولفسبورج، إذ خاض 14 دقيقة أمام باير ليفركوزن، و6 دقائق أمام فرايبورج.

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