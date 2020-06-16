تركي آل الشيخ يعلق على بيان الأهلي: خلافي مع أشخاص.. وأثق في قضاء مصر

علق تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية على بيان الأهلي بشأن براءة رئيسه محمود الخطيب ونائبه العامري فاروق من الادعاءات التي رفعها محاميه ضدهما.

وقال آل الشيخ عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم الثلاثاء: "أرجو عدم الخلط بين الأشخاص والكيانات أو مصر".

وواصل"مصر وقيادتها وشعبها في قلبي، خلافاتي مع أشخاص، وأنا لازلت أقول أثق في قضاء مصر العريق".

وكان الأهلي أصدر بيانا دعمه بالمستندات اليوم الثلاثاء كشف فيها أنه ينوي رد كل الهدايا والتبرعات التي حصل عليها من آل الشيخ ولكن لن يتصرف فيها إلا بموافقة وزارة الرياضة.

كما شهدت المستندات الصادرة من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية براءة الخطيب والعامري فاروق من الاتهامات المنسوبة إليهما.

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