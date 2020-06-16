بو جلبان: أبو تريكة وبركات أقوى من زاملتهم.. وهذه ميزة أحببتها في الأهلي

يرى أنيس بوجلبان لاعب الأهلي السابق إن محمد أبو تريكة ومحمد بركات هما أقوى من زاملهما خلال مسيرته في مسيرته.

وقال بو جلبان لقناة "أون تايم سبورتس" اليوم السبت: "مازلت على تواصل مع الكثير من لاعبي الأهلي وهذه أكثر ميزة أحببتها في النادي".

وأوضح "تجربتي في الأهلي مر عليها ما يقرب من 15 عاما ولكن تشعر إننا عائلة واحدة حتى الآن".

وعن أفضل من زاملهم في الأهلي عدد بو جلبان الأسماء قبل أن يقول: "أبو تريكة الامتياز الكبير له هو أقوى من زاملته في مسيرتي إضافة إلى بركات فهو لاعب مؤثر جدا".

وعن احتراف اللاعبين التوانسة في الدوري المصري قال: "كل اللاعبين الذين انتقلوا لمصر هم دوليين في الأصل وذلك من شأنه رفع مستوى المنافسة بالدوري مثل فرجاني ساسي وعلي معلول".

اقرأ أيضا:

الكشف عن الموعد المبدئي لعودة الدوري المصري

الإعلان عن الخريطة الزمنية لعودة نشاط كرة القدم في مصر

الأهلي يشكو قناة الزمالك ومرتضى منصور

الخريطة الزمنية لعودة النشاط الرياضي في جميع الألعاب

صلاح يشارك في ودية جديدة مع ليفربول