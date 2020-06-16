بو جلبان: أبو تريكة وبركات أقوى من زاملتهم.. وهذه ميزة أحببتها في الأهلي

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 - 01:02

كتب : FilGoal

أنيس بوجلبان - علي معلول

يرى أنيس بوجلبان لاعب الأهلي السابق إن محمد أبو تريكة ومحمد بركات هما أقوى من زاملهما خلال مسيرته في مسيرته.

وقال بو جلبان لقناة "أون تايم سبورتس" اليوم السبت: "مازلت على تواصل مع الكثير من لاعبي الأهلي وهذه أكثر ميزة أحببتها في النادي".

وأوضح "تجربتي في الأهلي مر عليها ما يقرب من 15 عاما ولكن تشعر إننا عائلة واحدة حتى الآن".

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وعن أفضل من زاملهم في الأهلي عدد بو جلبان الأسماء قبل أن يقول: "أبو تريكة الامتياز الكبير له هو أقوى من زاملته في مسيرتي إضافة إلى بركات فهو لاعب مؤثر جدا".

وعن احتراف اللاعبين التوانسة في الدوري المصري قال: "كل اللاعبين الذين انتقلوا لمصر هم دوليين في الأصل وذلك من شأنه رفع مستوى المنافسة بالدوري مثل فرجاني ساسي وعلي معلول".

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