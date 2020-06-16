بيراميدز يعلن موعد عودته للتدريبات

أعلن نادي بيراميدز بشكل رسمي عن موعد عودته للتدريبات استعدادا لقرار استئناف النشاط الكروي في مصر.

عودة بيراميدز إلى التدريبات الجماعية ستكون بداية من يوم 20 يونيو الجاري، حسبما أعلن الحساب الرسمي للنادي عبر تويتر.

وأعلن أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الخريطة الزمنية لعودة نشاط اتحاد كرة القدم في مصر.

بداية من 20 يونيو 2020 سيعود النشاط التدريبي في الأندية.

بينما أتاحت الوزارة بدء المنافسات الرسمية لأنشطة اتحاد كرة القدم، من 25 يوليو 2020. (تعرف على الخطة بالكامل)

ويحتل بيراميدز المركز الثالث على سلم ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة من 18 مباراة.

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