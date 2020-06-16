بيراميدز يعلن موعد عودته للتدريبات
الثلاثاء، 16 يونيو 2020 - 00:46
كتب : FilGoal
أعلن نادي بيراميدز بشكل رسمي عن موعد عودته للتدريبات استعدادا لقرار استئناف النشاط الكروي في مصر.
عودة بيراميدز إلى التدريبات الجماعية ستكون بداية من يوم 20 يونيو الجاري، حسبما أعلن الحساب الرسمي للنادي عبر تويتر.
⚠️ العودة إلى التدريبات بداية من 20 يونيو الجاري! 🏃♂️🏋️♂️#بيراميدز pic.twitter.com/Fnuu0Eju9r— Pyramidsfc (@pyramidsfc) June 15, 2020
وأعلن أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الخريطة الزمنية لعودة نشاط اتحاد كرة القدم في مصر.
بداية من 20 يونيو 2020 سيعود النشاط التدريبي في الأندية.
بينما أتاحت الوزارة بدء المنافسات الرسمية لأنشطة اتحاد كرة القدم، من 25 يوليو 2020. (تعرف على الخطة بالكامل)
ويحتل بيراميدز المركز الثالث على سلم ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة من 18 مباراة.
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