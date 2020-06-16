وكيل جيرالدو: اللاعب يشعر بالراحة في الأهلي.. ولا عروض لرحيله

قال هشام بن صالح وكيل أعمال الأنجولي جيرالدو المحترف في صفوف الأهلي إن الأخير بشعر بالراحة في صفوف الفريق الأحمر.

وأضاف في حديثه عبر قناة "أون تايم سبورتس" اليوم الثلاثاء: "حتى اللحظة الحالية التي أتحدث فيها لا توجد عروض لجيرالدو".

وواصل "هو يشعر بالراحة في الأهلي ويريد إكمال تعاقده ولم يحدث أي شيء جديد".

وانضم جيرالدو للأهلي قادما من بريميرو دي أوجوستو الأنجولي في يناير من عام 2019.

وشارك جيرالدو مع الأهلي في 27 مباراة في كل البطولات سجل خلالهم خمسة أهداف وصنع هدفا وحيدا.

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