المصري: يجب عدم استئناف الدوري.. ولا مشكلة في إعطاء اللقب لـ الأهلي

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 - 00:16

كتب : FilGoal

عمرو السولية - الأهلي - سموحة

يرى سمير حلبية رئيس مجلس إدارة النادي المصري ضرورة إلغاء بطولة الدوري هذا الموسم.

وقال سمير حلبية: "حياة أي شخص أهم كثيرا من استئناف بطولة الدوري".

وأضاف عبر قناة الزمالك "الأندية تحتاج لثلاثة أشهر من أجل الإعداد، ولذلك فليس هناك أي وقت لاستئناف الدوري".

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وتابع "لا مشكلة لدينا في إعطاء لقب الدوري للأهلي إذا أراد اتحاد الكرة ذلك، لا مشكلة".

وأتم "الأهم هو عدم استكمال الدوري هذا الموسم، وتحديد مصير الموسم الجديد".

وأعلن أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الخريطة الزمنية لعودة نشاط اتحاد كرة القدم في مصر.

بداية من 20 يونيو 2020 سيعود النشاط التدريبي في الأندية.

بينما أتاحت الوزارة بدء المنافسات الرسمية لأنشطة اتحاد كرة القدم، من 25 يوليو 2020. (تعرف على الخطة بالكامل)

النشاط الكروي في مصر متوقف منذ 14 مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا في مصر والعالم.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري بـ 49 نقطة من 17 مباراة، يليه المقاولون العرب بـ 33 نقطة من 18 مباراة ثم بيراميدز بـ 32 نقطة من 18 مباراة، ثم يأتي الزمالك بـ 31 نقطة من 16 مباراة.

وفي صراع الهبوط، يقبع نادي مصر في المركز الأخير بـ 11 نقطة من 17 مباراة، ويسبقه مصر للمقاصة بـ 14 نقطة من نفس عدد المباريات، بينما لعب دجلة 18 مباراة وجمع 15 نقطة، ولعب طنطا 18 مباراة وجمع 16 نقطة.

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