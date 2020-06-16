مصيلحي: "شابوه" للدولة لإصراراها إعادة الحياة لطبيعتها.. ولكن هذا سبب اعتراضي على عودة الدوري

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 - 00:00

كتب : FilGoal

مصيلحي

وجه محمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري تحية تقدير لمسؤولي الدولة المصرية على إصرارهم على إعادة الحياة لطبيعتها في كافة الجوانب بشكل عام والرياضة بشكل خاص.

وتحدث مصيلحي لقناة "أون تايم سبورتس" قائلا: "أرفع القبعة للدولة المصرية ومسؤوليها على إصرارهم على إعادة الحياة لطبيعتها".

قبل أن يستدرك "لكن لدي عدة تساؤلات أريد الإجابة عنها أولا منها طبيعة الإجراءات الاحترازية فنحن لدينا تخوف من عودة النشاط وإصابة أي شخص".

أخبار متعلقة
الجنايني: 14 ناديا يريدون إلغاء الدوري؟ اللجنة الخماسية هي من تدير الكرة في مصر المقاصة: مستعدون لعودة النشاط ولكن ليس لاستكمال الدوري حمادة أنور: الزمالك يرحب بعودة النشاط الكروي.. وقرارانا بعد نهاية اجتماع اتحاد الكرة

وأكمل "هناك مشاكل مالية بسبب عدم صرف الأموال من الشركة الراعية كذلك، وكيف يعود اللاعبون الأجانب من الخارج إذ أنه لدينا خمس لاعبين أجانب في صفوف الاتحاد".

وأتم مصيلحي "أرفض عودة الدوري حاليا مستحيل فنحن نحتاج لإعداد لا يقل عن 3 أشهر خاصة أنه سيكون هناك تلاحم لموسمين".

اقرأ أيضا:

الكشف عن الموعد المبدئي لعودة الدوري المصري

الإعلان عن الخريطة الزمنية لعودة نشاط كرة القدم في مصر

الأهلي يشكو قناة الزمالك ومرتضى منصور

الخريطة الزمنية لعودة النشاط الرياضي في جميع الألعاب

صلاح يشارك في ودية جديدة مع ليفربول

محمد مصيلحي الاتحاد السكندري في الدوري عودة النشاط
نرشح لكم
أخر الأخبار
رسائل نارية من مرتضى لـ وزير الرياضة: لن نستكمل الدوري.. القرار لنا ولا مشكلة في تتويج الأهلي 11 دقيقة | الدوري المصري
بو جلبان: أبو تريكة وبركات أقوى من زاملتهم.. وهذه ميزة أحببتها في الأهلي ساعة | الوطن العربي
بيراميدز يعلن موعد عودته للتدريبات ساعة | الدوري المصري
وكيل جيرالدو: اللاعب يشعر بالراحة في الأهلي.. ولا عروض لرحيله ساعة | الدوري المصري
المصري: يجب عدم استئناف الدوري.. ولا مشكلة في إعطاء اللقب لـ الأهلي ساعة |
مصيلحي: "شابوه" للدولة لإصراراها إعادة الحياة لطبيعتها.. ولكن هذا سبب اعتراضي على عودة الدوري 2 ساعة | الدوري المصري
المقاصة: مستعدون لعودة النشاط ولكن ليس لاستكمال الدوري 2 ساعة | الدوري المصري
الجنايني: 14 ناديا يريدون إلغاء الدوري؟ اللجنة الخماسية هي من تدير الكرة في مصر 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 المستشار القانوني السابق للأهلي يتحدث بالأرقام عن التبرعات للنادي.. وآل الشيخ يرد 2 مجدي عبد الغني: غير مقبول ما يحدث من قناتي الأهلي والزمالك.. ومرتضى يرد 3 وائل جمعة قبل الأهلي.. من توصية طه بصري برحيله عن المحلة لاستبعاد دولي حول مسيرته 4 تقرير مغربي: هذه هي مواعيد مباراتي الأهلي والزمالك في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا
قد ينال إعجابك