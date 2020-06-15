المقاصة: مستعدون لعودة النشاط ولكن ليس لاستكمال الدوري

يتمسك نادي مصر للمقاصة بعدم استكمال بطولة الدوري المصري هذا الموسم، وفقا لتصريحات بكري سليم المدير التنفيذي للنادي.

وقال بكري سليم: "مستعدون لعودة النشاط الرياضي مثلما أعلن الوزير، ولكن ليس لاستكمال الدوري".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة الزمالك "تحفظنا على استئناف بطولة الدوري. نرغب في بدء مسابقة جديدة".

وتابع "كل فريق يحتاج لفترة أعداد من شهرين لـ شهرين ونصف، إذا كيف سيستكمل الموسم الحالي، ومتى سيبدأ الموسم الجديد؟".

وأكمل حديثه قائلا: " النواحي الصحية والإجراءات الوقائية ستكلفنا 600 ألف جنيه شهريا".

وأشار "إذا أصروا على استئناف بطولة الدوري، أناشد رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ووزارة الرياضة لدعم الأندية".

وأتم " يجب على الدولة المصرية أن تدعم الأندية ماديا حتى نستطيع تطبيق الإجراءات الوقائية حفاظا على سلامة اللاعبين".

وأعلن أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الخريطة الزمنية لعودة نشاط اتحاد كرة القدم في مصر.

بداية من 20 يونيو 2020 سيعود النشاط التدريبي في الأندية.

بينما أتاحت الوزارة بدء المنافسات الرسمية لأنشطة اتحاد كرة القدم، من 25 يوليو 2020. (تعرف على الخطة بالكامل)

النشاط الكروي في مصر متوقف منذ 14 مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا في مصر والعالم .

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري بـ 49 نقطة من 17 مباراة، يليه المقاولون العرب بـ 33 نقطة من 18 مباراة ثم بيراميدز بـ 32 نقطة من 18 مباراة، ثم يأتي الزمالك بـ 31 نقطة من 16 مباراة .

وفي صراع الهبوط، يقبع نادي مصر في المركز الأخير بـ 11 نقطة من 17 مباراة، ويسبقه مصر للمقاصة بـ 14 نقطة من نفس عدد المباريات، بينما لعب دجلة 18 مباراة وجمع 15 نقطة، ولعب طنطا 18 مباراة وجمع 16 نقطة .