ماجد سامي: قرار استئناف الدوري يخص الأندية.. ويجب إلغاء المسابقة هذا الموسم

تحدث ماجد سامي رئيس مجلس إدارة أندية وادي دجلة عن قرار وزارة الرياضة بتحديد موعد استئناف نشاط كرة القدم.

وقال ماجد سامي: " وزير الرياضة لم يتعد اختصاصاته، وحدد موعد عودة المنافسات ولكنه لم يقل أنه يجب استئناف دوري هذا الموسم".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة الزمالك "تصريحات الوزير كانت واضحة بأنه حدد موعد عودة النشاط الرياضي ولكنه لم يذكر بأن ذلك الموعد سيكون للموسم الحالي وليس للموسم الجديد".

وتابع "قرار استئناف الدوري يخص اللجنة الخماسية والأندية فقط".

وأوضح "اللجنة الخماسية ستجتمع مع الأندية وسيتم الحديث عن هل الوقت يعد كافيا للعب مباريات الدوري مع الوضع في الاعتبار مباريات إفريقيا التي ستتسبب في تأجيل بعض مباريات الدوري، وكذلك مباريات الكأس".

وكشف "موقفنا واضح. يجب إلغاء الدوري هذا الموسم".

وأردف "إذا كانت هناك حالة من الإصرار على استكمال بطولة كأس مصر، فليتم ذلك في شهر أكتوبر المقبل لأنه الوقت الذي سيطرح فيه اللقاح ضد فيروس كورونا".

وأعلن أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الخريطة الزمنية لعودة نشاط اتحاد كرة القدم في مصر.

بداية من 20 يونيو 2020 سيعود النشاط التدريبي في الأندية.

بينما أتاحت الوزارة بدء المنافسات الرسمية لأنشطة اتحاد كرة القدم، من 25 يوليو 2020. (تعرف على الخطة بالكامل)

النشاط الكروي في مصر متوقف منذ 14 مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا في مصر والعالم .

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري بـ 49 نقطة من 17 مباراة، يليه المقاولون العرب بـ 33 نقطة من 18 مباراة ثم بيراميدز بـ 32 نقطة من 18 مباراة، ثم يأتي الزمالك بـ 31 نقطة من 16 مباراة .

وفي صراع الهبوط، يقبع نادي مصر في المركز الأخير بـ 11 نقطة من 17 مباراة، ويسبقه مصر للمقاصة بـ 14 نقطة من نفس عدد المباريات، بينما لعب دجلة 18 مباراة وجمع 15 نقطة، ولعب طنطا 18 مباراة وجمع 16 نقطة .

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