الإسماعيلي لـ في الجول: استئناف الدوري قرار غير مدروس.. امنحوا الأهلي اللقب والغوا المسابقة

الإثنين، 15 يونيو 2020 - 23:17

كتب : ياسر الشريف

سعفان الصغير - الإسماعيلي

وصف سعفان الصغير مدرب حراس المرمى بالإسماعيلي قرار استئناف الدوري بغير المدروس قائلا إنه لو كان عودة النشاط من أجل الأهلي فيجب منحه لقب البطولة مع إلغائها.

وأعلن وزير الرياضة أشرف صبحي استكمال الدوري المصري في الـ25 من شهر يوليو المقبل.

وقال سعفان الصغير لـFilGoal.com: "من الأفضل استكمال مباريات كأس مصر ثم الاستعداد للموسم الجديد".

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وأضاف "لو كان القرار مجاملة للأهلي من أجل تتويجه بالدوري فامنحوه لقب البطولة وقرروا إلغائها".

وأكمل "كيف نستأنف الدوري ويكون الاستعداد لها خلال 30 يوما بعد توقف سلبي دام لـ100 يوم؟".

وتابع "لا نعرف متى يعود اللاعبين الأجانب من بلادهم والمدربين وكذلك".

وأتم مدرب حراس الإسماعيلي حديثه "لا بد أن يتحدث كل مدربي الدوري وليس الرؤساء حول أضرار عودة الدوري في وقت قصير ولا تتناسب مع فترة توقف المسابقة".

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