رئيس اتحاد السلة: بدأنا في توجيه لجنة المسابقات لوضع تصور جدول المباريات

قال مجدي أبو فريخة رئيس اتحاد كرة السلة المصري إنه كان واثقا في قرارات الحكومة المصرية بشأن عودة الرياضة بعد توقفها جراء تفشي فيروس كورونا.

وتابع "كنا واثقين في عودة النشاط لأن الدولة المصرية تدعم الرياضة بشكل كامل".

وواصل "قرارات الحكومة بفتح الباب لاستئناف النشاط في أول شهر أغسطس يتماشى مع خطتنا في بداية النشاط في النصف الثاني من الشهر نفسه".

وأكمل أبو فريخة حديثه "وجهنا لجنة المسابقات لوضع التصور العام لجدول المباريات المتبقية من مسابقات الدوري والكأس".

وأتم "سنبدأ في فتح خطوط اتصال مع الأندية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية وفقًا لتعليمات الدولة المصرية".

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