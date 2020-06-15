طلعت يوسف لـ في الجول: لا أعرف السبب خلف الإصرار على عودة الدوري.. يجب أن نستعد للموسم المقبل

لا يجد طلعت يوسف المدير الفني للاتحاد السكندري مبررا خلف استكمال الدوري الموسم الجاري مطلبا بالاستعداد بأفضل شكل لنظيره الجديد.

وأعلن وزير الرياضة أشرف صبحي استكمال الدوري المصري في الـ25 من شهر يوليو المقبل.

وقال طلعت يوسف لـFilGoal.com: "لا أجد مبررا للإصرار على المجازفة بصحة اللاعبين والمدربين في عودة الدوري التي أراها عملية صعبة جدا حتى لو كانت سهلة على الورق".

وأوضح "الموسم الحالي سيؤثر بذلك على مواعيد الموسم المقبل من الدوري".

وأضاف "ما الفائدة من التدريب بنظام التباعد؟ فأي مدير فني بحاجة لتواجد جميع لاعبيه للتدرب على الجمل الفنية".

وواصل مدرب زعيم الثغر "نحن سنهتم باللاعب في الفترة التي يتواجد بها داخل النادي فماذا عن الفترة الأطول خارجه خاصة أن أغلب اللاعبين مغتربين وهم أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا".

وأكمل "لو أصيب أي شخص سنضطر لإجراء عزل جديد لـ14 يوما".

وأتم طلعت يوسف حديثه "في رأيي يجب إنهاء الموسم والاستعداد للموسم المقبل خاصة أن ظروف الوسم الجديد أيضا في علم الغيب بسبب الجائحة".

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