كرة يد - لجنة المسابقات لـ في الجول: أعددنا ملفا كاملا لاستئناف المباريات.. في انتظار إشارة البدء

الإثنين، 15 يونيو 2020 - 22:06

كتب : محمد سمير

الزمالك - كرة يد - الأوليمبي

كشفت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة اليد عن استعدادها لاستئناف النشاط الرياضي مجددا بعد قرار أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وأعلنت وزارة الرياضة عن السماح للأندية برياضة كرة اليد استئناف تدريباتها في ١ يوليو على أن تعود المسابقات يوم ١ أغسطس.

وتواصل FilGoal.com مع كريم حسن عضو لجنة المسابقات بالاتحاد المصري وقال: "بالطبع سيكون هناك اجتماع قريب للاتحاد لاتخاذ القرار".

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وكشف "أعدت لجنة المسابقات ملفا كاملا وتم عرضه على الاتحاد بخصوص استكمال المسابقات المتبقية".

وأضاف "بناء على ذلك الملف تم اتخاذ بعض القرارات بشأن المسابقات بداية الشهر الجاري".

وكان الاتحاد المصري لكرة اليد قد قرر إلغاء الموسم الرياضي الحالي لجميع مسابقات الناشئين والناشئات والسيدات بسبب جائحة فيروس كورونا.

واستثنى الاتحاد المصري من قراره مرحلة الحافز الرياضي للناشئين والناشئات مواليد 2002 وتعليق موقف المسابقات والصعود والهبوط بدوري المحترفين للرجال ودوري الدرجة الأولى طبقا للفترات المتاحة وقرار وزارة الرياضة.

وتابع عضو لجنة المسابقات "سيتم معرفة شكل المباريات المتبقية للمسابقات التي ستستكمل".

وأتم تصريحاته "ننتظر إطلاق إشارة البدء من مجلس الإدارة".

الزمالك يتصدر ترتيب دوري المحترفين لكرة اليد برصيد 33 نقطة، وبفارق نقطتين عن الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 31 نقطة.

ويتبقى للزمالك مباراتين أمام سبورتنج، والأهلي، فيما يتبقى لـ الأهلي مباراتين أمام الجزيرة والزمالك.

في حالة تعثر الأهلي أمام الجزيرة وفوز الزمالك على سبورتنج، يتوج الزمالك بطلا للدوري بشكل رسمي.

أما في حالة فوز الزمالك على سبورتنج، والأهلي على الجزيرة، ستكون مباراة الزمالك والأهلي في الجولة الأخيرة فاصلة.

فوز الزمالك أو التعادل يمنح اللقب للفريق الأبيض، فيما يحتاج الأهلي إلى الفوز ليلعب الفريقان مباراة فاصلة على لقب الدوري.

من جهة أخرى، وصلت بطولة كأس مصر إلى الدور نصف النهائي. الزمالك يلاقي طلائع الجيش، فيما يلعب الأهلي مع المعادي في نصف النهائي الآخر للبطولة.

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