عبد الحفيظ لـ في الجول: سنبدأ تطبيق الإجراءات الاحترازية الثلاثاء تمهيدا للعودة إلى التدريبات

الإثنين، 15 يونيو 2020 - 21:35

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - سموحة

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي إنه سيذهب لمقر ناديه غدا الثلاثاء لبدء تطبيق الإجراءات الاحترازية تمهيدا للعودة للمران قبل خوض منافسات الدوري.

وقال عبد الحفيظ لـFilGoal.com: "سعداء بتأكيد عودة الدوري ونراه خطوة إيجابية هامة وكبيرة".

وأضاف "سنبدأ على الفور تفعيل الإجراءات في مقر النادي لتحضير مقر التدريبات وإبلاغ جميع أعضاء الفريق بها تمهيدا للعودة للمران".

أخبار متعلقة
اتحاد الكرة لـ في الجول: نستعد لإخطار كاف بتحديد موعد 25 يوليو لاستئناف الدوري وزير الرياضة: سيتم استكمال الدوري وليس بدء مسابقة جديدة فرق الممتاز (ب) تحدد مصيره – مجموعة بحري.. بين معامل الجدارة الرياضية ودورة رباعية

وأكمل "أهم شيء هو التأكد من قدرتنا على تنفيذ الإجراءات الوقائية بأفضل شكل ممكن لضمان سلامة الجميع".

وأعلن وزير الرياضة أشرف صبحي اليوم الإثنين استئناف نشاط الدوري المصري في الـ25 من شهر يوليو المقبل.

اقرأ أيضا:

الكشف عن الموعد المبدئي لعودة الدوري المصري

الإعلان عن الخريطة الزمنية لعودة نشاط كرة القدم في مصر

الأهلي يشكو قناة الزمالك ومرتضى منصور

الخريطة الزمنية لعودة النشاط الرياضي في جميع الألعاب

صلاح يشارك في ودية جديدة مع ليفربول

الأهلي في الدوري
نرشح لكم
أخر الأخبار
حمادة أنور: الزمالك يرحب بعودة النشاط الكروي.. وقرارانا بعد نهاية اجتماع اتحاد الكرة 5 دقيقة | الدوري المصري
ماجد سامي: قرار استئناف الدوري يخص الأندية.. ويجب إلغاء المسابقة هذا الموسم 9 دقيقة | الدوري المصري
سعفان الصغير لـ في الجول: استئناف الدوري قرار غير مدروس.. امنحوا الأهلي اللقب والغوا المسابقة 13 دقيقة | الدوري المصري
رئيس اتحاد السلة: بدأنا في توجيه لجنة المسابقات لوضع تصور جدول المباريات 38 دقيقة | رياضات أخرى
وزير الرياضة: الحكومة اتخذت قرار عودة الدوري وعلى اتحاد الكرة التنفيذ 38 دقيقة | الدوري المصري
تمريرات الليجا – أجيري لم يمت بعد.. والوجه الآخر لـ زيزو ساعة | أوروبا
طلعت يوسف لـ في الجول: لا أعرف السبب خلف الإصرار على عودة الدوري.. يجب أن نستعد للموسم المقبل ساعة | الدوري المصري
كرة يد - لجنة المسابقات لـ في الجول: أعددنا ملفا كاملا لاستئناف المباريات.. في انتظار إشارة البدء ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 المستشار القانوني السابق للأهلي يتحدث بالأرقام عن التبرعات للنادي.. وآل الشيخ يرد 2 مجدي عبد الغني: غير مقبول ما يحدث من قناتي الأهلي والزمالك.. ومرتضى يرد 3 مرتضى منصور: التجديد لكارتيرون السبت.. أرجو من الخطيب الرد على أسئلتي 4 وائل جمعة قبل الأهلي.. من توصية طه بصري برحيله عن المحلة لاستبعاد دولي حول مسيرته
قد ينال إعجابك