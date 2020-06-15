عبد الحفيظ لـ في الجول: سنبدأ تطبيق الإجراءات الاحترازية الثلاثاء تمهيدا للعودة إلى التدريبات

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي إنه سيذهب لمقر ناديه غدا الثلاثاء لبدء تطبيق الإجراءات الاحترازية تمهيدا للعودة للمران قبل خوض منافسات الدوري.

وقال عبد الحفيظ لـFilGoal.com: "سعداء بتأكيد عودة الدوري ونراه خطوة إيجابية هامة وكبيرة".

وأضاف "سنبدأ على الفور تفعيل الإجراءات في مقر النادي لتحضير مقر التدريبات وإبلاغ جميع أعضاء الفريق بها تمهيدا للعودة للمران".

وأكمل "أهم شيء هو التأكد من قدرتنا على تنفيذ الإجراءات الوقائية بأفضل شكل ممكن لضمان سلامة الجميع".

وأعلن وزير الرياضة أشرف صبحي اليوم الإثنين استئناف نشاط الدوري المصري في الـ25 من شهر يوليو المقبل.

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