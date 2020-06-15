فرق الممتاز (ب) تحدد مصيره – مجموعة بحري.. بين معامل الجدارة الرياضية ودورة رباعية

هل يٌلغى دوري الدرجة الثانية لهذا الموسم أم يٌستكمل؟ أندية المسابقة ستكون مشاركة في اتخاذ القرار رٌفقة اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة.

اتحاد الكرة أعلن تنظيم اجتماعات متتالية مع ممثلي كافة أندية دوري الدرجة الثانية على مدار ثلاثة أيام (الثلاثاء، والأربعاء، والخميس) المقبلين، للتشاور حول مصير المسابقة.

FilGoal.com يتواصل مع مسؤولي أندية الدرجة الثانية، للتعرف على رأيهم في القضية الأهم في الساحة حاليا من كافة جوانبها.

تقدم ألعاب دمنهور وغزل المحلة بطلب رسمي للجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة يفيد برغبتهما في الصعود للدوري الممتاز حال إلغاء الموسم.

فيما رفض نادي المنصورة إلغاء الموسم ويريد الاستناد لمعامل الجدارة الرياضية.

ويتصدر ألعاب دمنهور المجموعة برصيد 33 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن ملاحقيه غزل المحلة وفاركو.

أما المنصورة فيحتل المركز الرابع بـ30 نقطة.

ألعاب دمنهور

قال إيهاب عبد الله رئيس نادي ألعاب دمنهور لـFilGoal.com: "نحن مع قرار إلغاء الموسم بعد توقف سلبي دام لأكثر من ثلاثة أشهر والعودة تحتاج لشهرين إعداد وأيضا النفقات المالية ارتفعت كثيرا".

وأكمل "حال الإلغاء يجب صعود أول وثاني كل مجموعة للدوري الممتاز وتقدمنا بمقترح رسمي بذلك الأمر لاتحاد الكرة على أن يقام الدوري الممتاز من مجموعتين الوسم المقبل".

وشدد "لا يجب إلغاء الموسم كأن شيئا لم يكن، ويجب الاستناد لمعامل الجدارة الرياضية وحال عودة النشاط لن نستكمل الدوري".

نظام الجدارة الرياضية هو احتساب مٌعدل نقاط كل فريق تبعا لما حققه من نقاط في المباريات التي خاضها بالفعل حتى الآن، والترتيب على أساسه. مثال: فريق خاض 10 مباريات وحقق 30 نقطة، بالتالي فمعدل نقاطه هو 3 نقاط من كل مباراة، سيكون ترتيبه أعلى من فريق معدله 2.7 نقطة في المباراة على سبيل المثال.

غزل المحلة

تحدث حسام عزو المشرف العام على الكرة بنادي غزل المحلة لـFilGoal.com قائلا: "يجب استكمال المسابقة حتى لا يضيع مجهود الأندية".

وشدد "حال إلغاء الموسم يجب صعود أول فريقين من كل مجموعة للدوري الممتاز وتقدمنا بالفعل بذلك المقترح لاتحاد الكرة".

وأضاف "لا يجب إلغاء الدوري واعتبار كل شيء كأن لم يكن لأنه سيكون بمثابة إهدار للمال العام ويجب الاستناد لمعامل الجدارة الرياضية بصعود أول فريقين من كل مجموعة".

وواصل "مستعدون للعودة سواء باستكمال المسابقة أو إقامة دورة رباعية بين الأربعة الأوائل".

وأتم "إن كان هناك أي قرار غير مناسب لنا فسيكون الأمر صعبا وسنجتمع مع مجلس الإدارة لنتخذ القرار الأنسب".

المنصورة

قال محمد صلاح المشرف العام على الكرة في المنصورة لـFilGoal.com: "يجب استكمال المسابقة حتى لا يكون هناك أي إهدار للمال العام بعد نفقات الموسم الحالي".

وواصل "حال الإلغاء يجب إقامة دورة رباعية بين الأربعة المتصدرين ولا يصح صعود أي فريق آخر من الترتيب الحالي".

وأضاف "ملتزمون بقرارنا خلال الاجتماع بضرورة استكمال المسابقة، وإن حدث أي شيء آخر سنعقد اجتماعا مع إدارتنا لتحديد الأنسب لنا".

الرجاء

يحتل الرجاء المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 26 نقطة.

طلب حسن سبيتة المدير التنفيذي للرجاء خلال حديثه لـFilGoal.com بضرورة إلغاء الدوري.

وأوضح "حال الإلغاء لن نمانع في صعود أحد الأندية للدوري الممتاز أو إقامة دورة رباعية ويجب الاستناد للجدارة الرياضية".

وأكمل "إن كان هناك أي قرار آخر غير مناسب سنلجأ لرأي الجمعية العمومية".

بلدية المحلة

يحتل بلدية المحلة المركز الثامن في جدول الترتيب برصيد 22 نقطة.

قال مصطفى الشامل المشرف العام على الكرة في بلدية المحلة لـFilGoal.com: "سنتقدم في البداية باقتراحات خاصة باللائحة لا تقل أهمية عن إلغاء أو استكمال الوسم".

وأضاف "قرارنا ونؤمن إنه الأفضل هو الإلغاء نظرا للظروف الحالية ويجب الاستناد لمعامل الجدارة الرياضية بتحديد هوية الصاعدين وأوائل مجموعات القسم الثالث للدرجة الثانية".

وأكمل "يجب زيادة عدد أندية الدرجة الثانية في كل مجموعة لتكون 16 فريقا بدلا من 12".

وشدد "سنلتزم بالمصلحة العام في أي قرار يتم اتخاذه".

الحمام

يحتل الحمام المركز التاسع برصيد 20 نقطة.

قال نور رسلان نائب رئيس نادي الحمام لـFilGoal.com: "إلغاء الموسم هو قرارنا ولكننا ننتظر كذلك معرفة رأي الجمعية العمومية".

وأكمل "80% من الأندية ترغب في إلغاء الموسم وتطبيق مبدأ الجدارة الرياضية بتحديد الصاعدين للدوري الممتاز سواء أول فريقين أو إقامة دورة رباعية".

وأردف "حال اتخاذ قرارا مخالفا لرؤيانا سنجتمع مع الأندية لنحدد ما سنفعله".

الأولمبي

يحتل الأولمبي المركز العاشر برصيد 19 نقطة.

وقال إيهاب الكأس عضو مجلس إدارة النادي الأولمبي لـFilGoal.com: "سنلتزم بما تتخذه أغلب الأندية وأعتقد أن الأغلب يريد إلغاء الموسم بسبب الحالة البدنية للاعبين والإجراءات الاحترازية والعودة ستكلفنا ماديا كثيرا".

وتابع "ليس لدينا أي مانع في صعود أحد الأندية للدوري الممتاز أو إلغاء الهبو".

بيلا

يحتل بيلا المركز الـ12 والاخير بخمس نقاط.

قال جمال الصيرفي رئيس نادي بيلا لـFilGoal.com: "رأينا هو إلغاء المسابقة نظرا لصعوبة الاستكمال بسب طول فترة الراحة".

وواصل "إن كان هناك إلغاء للدوري يجب صعود أحد الفرق للدوري الممتاز وإلغاء الهبوط".

وأكمل "لن نمانع صعود فريقين أو إقامة دورة رباعية بين المتصدرين ويجب صعود أوائل أندية القسم الثالث أيضا".

اقرأ أيضا:

الكشف عن الموعد المبدئي لعودة الدوري المصري

الإعلان عن الخريطة الزمنية لعودة نشاط كرة القدم في مصر

الأهلي يشكو قناة الزمالك ومرتضى منصور

الخريطة الزمنية لعودة النشاط الرياضي في جميع الألعاب

صلاح يشارك في ودية جديدة مع ليفربول