وزارة الرياضة تعلن موعد عودة المتأهلين لأولمبياد طوكيو للتدريبات

الإثنين، 15 يونيو 2020 - 19:14

كتب : عاطف شادي

تتويج مصر الأولمبي بلقب أمم إفريقيا تحت 23 عاما

أعلن أشرف صبحي وزير الرياضة مساء اليوم الإثنين الخريطة الزمنية لعودة تدريبات المتأهلين للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2021.

وأشار صبحي في الخريطة التي أعلنها اليوم في مؤتمر صحفي إلى أنه "يمكن البدء المعسكرات أو التدريبات للاعبي المنتخبات المؤهلية للمشاركة في أولمبياد طوكيو بداية من شهر يوليو المقبل".

وأكدت الوزارة أنه يجب التنسيق بين اللجنة الطبية في كل اتحاد واللجنة الطبية باللجنة الأولمبية المصرية ونظيرتها في وزارة الرياضة لتحديد موعد التدريبات ومكان واشتراطات المعسكر.

أخبار متعلقة
الجانيني: الموعد المبدئي لعودة الدوري المصري يوم 25 يوليو الخريطة الزمنية لعودة النشاط الرياضي في جميع الألعاب الفردية والجماعية رسميا - وزارة الرياضة تعلن الخريطة الزمنية لعودة نشاط كرة القدم في مصر

كما أكدت الوزارة أنه يسري على باقي المنتخبات التي تشارك في بطولات قارية أو عالمية ما يطبق على النتخبات الأولمبية.

ويترك موعد عودة التدريبات لاتحاداتهم تنسيقا مع اللجنة الأولمبية المصرية وبما لا يتعارض مع التدابير والإجراءات الاحترازية.

اقرأ أيضا:

الإعلان عن الخريطة الزمنية لعودة نشاط كرة القدم في مصر

الأهلي يشكو قناة الزمالك ومرتضى منصور

الخريطة الزمنية لعودة النشاط الرياضي في جميع الألعاب

صلاح يشارك في ودية جديدة مع ليفربول

أولمبياد طوكيو
نرشح لكم
أخر الأخبار
الأهلي لـ في الجول: نشكر الدولة المصرية وجاهزون لاستئناف النشاط الرياضي والدوري 31 دقيقة | الدوري المصري
وزارة الرياضة تعلن موعد عودة المتأهلين لأولمبياد طوكيو للتدريبات 33 دقيقة | مصر
الجنايني: الموعد المبدئي لعودة الدوري المصري يوم 25 يوليو 49 دقيقة | الدوري المصري
الخريطة الزمنية لعودة النشاط الرياضي في جميع الألعاب الفردية والجماعية 56 دقيقة | مصر
رسميا - وزارة الرياضة تعلن الخريطة الزمنية لعودة نشاط كرة القدم في مصر ساعة | الدوري المصري
الأهلي يطالب الأعلى للإعلام بتطبيق قرارته تجاه قناة الزمالك.. وشكوى جديدة ضد مرتضى ساعة | الدوري المصري
ديلي ميل: صلاح شارك في ودية جديدة مع ليفربول 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
مدرب أستون فيلا: لا أحبذ قانون الـ5 تبديلات.. عيون العالم ستكون علينا أمام شيفيلد 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 المستشار القانوني السابق للأهلي يتحدث بالأرقام عن التبرعات للنادي.. وآل الشيخ يرد 2 مجدي عبد الغني: غير مقبول ما يحدث من قناتي الأهلي والزمالك.. ومرتضى يرد 3 مرتضى منصور: التجديد لكارتيرون السبت.. أرجو من الخطيب الرد على أسئلتي 4 وائل جمعة قبل الأهلي.. من توصية طه بصري برحيله عن المحلة لاستبعاد دولي حول مسيرته
قد ينال إعجابك