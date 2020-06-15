وزارة الرياضة تعلن موعد عودة المتأهلين لأولمبياد طوكيو للتدريبات

أعلن أشرف صبحي وزير الرياضة مساء اليوم الإثنين الخريطة الزمنية لعودة تدريبات المتأهلين للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2021.

وأشار صبحي في الخريطة التي أعلنها اليوم في مؤتمر صحفي إلى أنه "يمكن البدء المعسكرات أو التدريبات للاعبي المنتخبات المؤهلية للمشاركة في أولمبياد طوكيو بداية من شهر يوليو المقبل".

وأكدت الوزارة أنه يجب التنسيق بين اللجنة الطبية في كل اتحاد واللجنة الطبية باللجنة الأولمبية المصرية ونظيرتها في وزارة الرياضة لتحديد موعد التدريبات ومكان واشتراطات المعسكر.

كما أكدت الوزارة أنه يسري على باقي المنتخبات التي تشارك في بطولات قارية أو عالمية ما يطبق على النتخبات الأولمبية.

ويترك موعد عودة التدريبات لاتحاداتهم تنسيقا مع اللجنة الأولمبية المصرية وبما لا يتعارض مع التدابير والإجراءات الاحترازية.

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