فرق الدوري تُحدد مصيره – أسوان لـ في الجول: نؤيد إلغاء المسابقة.. وطلب حال استكمالها

الإثنين، 15 يونيو 2020 - 20:55

كتب : حامد وجدي

فرق الدوري تحدد مصيره - أسوان

هل يٌلغى الدوري المصري لهذا الموسم أم يٌستكمل؟ أندية المسابقة ستكون مشاركة في اتخاذ القرار رٌفقة اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة.

اتحاد الكرة أعلن تنظيم اجتماعات متتالية مع ممثلي كافة أندية الدوري المصري الممتاز على مدار ثلاثة أيام (الثلاثاء، والأربعاء، والخميس) المقبلين، للتشاور حول مصير الدوري للموسم الجاري.

FilGoal.com يتواصل مع مسؤولي أندية الدوري المصري، للتعرف على رأيهم في القضية الأهم في الساحة حاليا من كافة جوانبها.

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أسوان

يجتمع أسوان مع اتحاد الكرة ضمن مجموعة يوم الأربعاء التي تضم الزمالك وطنطا والمقاولون العرب ونادي مصر والإنتاج الحربي.

وعن موقف النادي تحدث مصطفى أمين عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على الفريق الأول لـFilGoal.com قائلا: "نحن مع الإلغاء بكل تأكيد".

أسباب اتخاذ هذا القرار

وبرر عضو مجلس إدارة أسوان قرار ناديه: "نحن غير مستعدون لاستكمال البطولة بعد 4 أشهر".

وأضاف "من الآن نفكر في كيفية خوض الدوري الجديد على أن بيدأ في شهر أكتوبر على سبيل المثال".

نتائج الموسم في حال الإلغاء

يجب اعتبار الموسم كأن لم يكن من الأساس.

هل من الوارد تغيير القرار خلال الاجتماع؟

لا ورأينا ثابت.

رد الفعل إذا كان القرار مختلفا؟

هذا قرار دولة وبالتالي سنطلب من اتحاد الكرة ووزارة الرياضة مساعدتنا ماليا لتحمل تكلفة الإقامة خارج أسوان لأربعة أشهر.

النشاط الكروي في مصر متوقف منذ 14 مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا في مصر والعالم.

ويحتل أسوان المركز الـ13 بـ18 نقطة بعدما خاض 17 مباراة.

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