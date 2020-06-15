فرق الدوري تُحدد مصيره – الإنتاج الحربي لـ في الجول: مع الاستئناف ولكن بشروط

هل يٌلغى الدوري المصري لهذا الموسم أم يٌستكمل؟ أندية المسابقة ستكون مشاركة في اتخاذ القرار رٌفقة اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة.

اتحاد الكرة أعلن تنظيم اجتماعات متتالية مع ممثلي كافة أندية الدوري المصري الممتاز على مدار ثلاثة أيام (الثلاثاء، والأربعاء، والخميس) المقبلين، للتشاور حول مصير الدوري للموسم الجاري.

FilGoal.com يتواصل مع مسؤولي أندية الدوري المصري، للتعرف على رأيهم في القضية الأهم في الساحة حاليا من كافة جوانبها.

الإنتاج الحربي

يجتمع الإنتاج الحربي مع اتحاد الكرة ضمن مجموعة يوم الأربعاء التي تضم الزمالك وطنطا والمقاولون العرب ونادي مصر وأسوان.

وعن موقفه، يتحدث خالد مهدي مدير الكرة بالنادي لـFilGoal.com

الاستكمال أم الإلغاء؟

"نحن مع الاستكمال بشروط، منها معرفة من سيتحمل تكلفة المعسكرات والتنقلات وخلافه، خاصة وأننا سنبقى لمدة شهرين ونصف في معسكر مغلق".

"الأمر الثاني الذي نريد معرفته، هو الإجراء الذي سيتم اتخاذه مع اللاعب الذي قد يصاب بكورونا، ومع فريقه".

أسباب اتخاذ هذا الرأي

"لأن الحياة يجب أن تستمر، حتى لو تم إلغاء الدوري وبدء آخر جديد في شهر أغسطس فهذا يناسبنا".

نتائج الموسم في حال الإلغاء

"إما أن يلغى الموسم كله بكل توابعه وكأنه لم يكن، أو يتم ترتيب الفرق بنظام الجدارة الرياضية".

نظام الجدارة الرياضية هو احتساب مٌعدل نقاط كل فريق تبعا لما حققه من نقاط في المباريات التي خاضها بالفعل حتى الآن ، والترتيب على أساسه . مثال: فريق خاض 10 مباريات وحقق 30 نقطة، بالتالي فمعدل نقاطه هو 3 نقاط من كل مباراة ، سيكون ترتيبه أعلى من فريق معدله 2.7 نقطة في المباراة على سبيل المثال.

رد الفعل إذا كان القرار مختلفا

"في النهاية نحن مع قرار الدولة أي كان".

النشاط الكروي في مصر متوقف منذ 14 مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا في مصر والعالم .

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري بـ 49 نقطة من 17 مباراة، يليه المقاولون العرب بـ 33 نقطة من 18 مباراة ثم بيراميدز بـ 32 نقطة من 18 مباراة، ثم يأتي الزمالك بـ 31 نقطة من 16 مباراة .

ويحتل الإنتاج الحربي المركز الثامن بـ23 نقطة.

وفي صراع الهبوط، يقبع نادي مصر في المركز الأخير بـ 11 نقطة من 17 مباراة، ويسبقه مصر للمقاصة بـ 14 نقطة من نفس عدد المباريات، بينما لعب دجلة 18 مباراة وجمع 15 نقطة، ولعب طنطا 18 مباراة وجمع 16 نقطة .

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