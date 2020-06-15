بيراميدز: استكمال الدوري بمباراتين في الأسبوع مخاطرة كبيرة

ألمح محمود فتح الله مساعد مدرب بيراميدز إلى صعوبة استكمال الموسم الجاري من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال لاعب غزل المحلة والزمالك السابق عبر البرنامج الإذاعي وان تو:"ما يتردد بشأن إقامة مباراتين في الأسبوع مخاطرة كبيرة على اللاعبين بعد فترة الراحة الطويلة".

وأضاف مدرب بيراميدز "اللاعبون يحتاجون لفترة إعداد لا تقل عن شهر".

واستدرك "أما حال التخطيط لخوض مباراتين كل أسبوع، من المفترض أن تطول فترة الإعداد إلى شهرين".

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وأشار في ختام تصريحاته "هذه فترة مناسبة لتجهيز اللاعبين بدنيا وكذلك خوض بعض المباريات الودية".

ويناقش الاتحاد المصري لكرة القدم مع الأندية إمكانية استكمال البطولة أم الأفضل إلغائها.

وتتباين آراء الأندية بين مؤيد ومعارض لفكرة إلغاء الموسم.

وتوقف الدوري منذ مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

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