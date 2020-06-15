إجراءات طبية مشددة قبل عودة الدوري السعودي

وضع الاتحاد السعودي لكرة القدم عددا من الإجراءات المشددة مع اللجنة الطبية المشرفة على عودة النشاط الرياضي في الملاعب السعودية.

وأفادت جريدة الشرق الأوسط حسب مصادرها أن هذه الإجراءات تتضمن تعقيم جميع الملاعب التي ستقام عليها المباريات في جميع مناطق المملكة بوقتٍ كافٍ قبل بداية أي مباراة.

على أن تستوفى جميع الشروط التي تتوافق مع البرتوكول الصحي.

كما سيتم الفحص والكشف على جميع اللاعبين، قرابة 480 لاعباً من جميع أندية المحترفين، تشمل قائمة الـ30 لاعباً في كل فريق، من خلال أخذ مسحات طبية لكل منهم، والتأكد من عدم وجود أي أعراض تتعلق بمرض كورونا، وقد تم الاتفاق مع أحد المعامل لإظهار نتائج نتيجة الفحص خلال فترة قصيرة.

كما تم التنسيق بين وزارة الرياضة ووزارة الصحة للتعاقد مع شركات متخصصة، والاطلاع أولاً بأول على جميع الاستعدادات والإمكانيات لتحقيق الأهداف المتعلقة بملف بروتوكول استئناف مباريات الدوري.

وكشف المصدر للجريدة السعودية أن عدد الأشخاص المصرح لهم بدخول كل مباراة، لاعبين وأجهزة فنية وإدارية وحكام ومسؤولين، لن يتجاوز 300 شخص، على أن يتم تطبيق الاحترازات المشددة، والالتزام بكامل الإجراءات الإرشادية الخاصة في المباريات، وأن يتم تقييم الوضع بشكل مستمر.

قبل أيام، حددت وزارة الرياضية في السعودية موعد عودة النشاط الرياضي في المملكة بعد عدة شهور من التوقف بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأصدرت وزارة الرياضة في السعودية بيانا أعلنت خلاله موعد العودة للتدريبات لكافة الألعاب الرياضية يوم 21 من شهر يونيو الجاري.

على أن تعود جميع المنافسات بشكل رسمي لكل الرياضات يوم 4 أغسطس المقبل.

ومع عودة رحلات الطيران في السعودية كما متوقع له منتصف شهر يوليو المقبل، ستبدأ مرحلة عودة لاعبي فرق الدوري الأجانب المتواجدين في بلادهم.

ويتصدر الهلال ترتيب الدوري السعودي بعد مرور 22 جولة برصيد 51 نقطة، بفارق 6 نقاط عن النصر.

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