فرق الدوري تٌحدد مصيره – إنبي لـ في الجول: الأهم إجراءات الاستكمال أو الإلغاء

هل يٌلغى الدوري المصري لهذا الموسم أم يٌستكمل؟ أندية المسابقة ستكون مشاركة في اتخاذ القرار رٌفقة اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة.

اتحاد الكرة أعلن تنظيم اجتماعات متتالية مع ممثلي كافة أندية الدوري المصري الممتاز على مدار ثلاثة أيام (الثلاثاء، والأربعاء، والخميس) المقبلين، للتشاور حول مصير الدوري للموسم الجاري.

FilGoal.comيتواصل مع مسؤولي أندية الدوري المصري، للتعرف على رأيهم في القضية الأهم في الساحة حاليا من كافة جوانبها.

إنبي

إنبي سيكون من دفعة المجتمعين الأولى يوم الثلاثاء، مع الأهلي والاتحاد السكندري وطلائع الجيش ومصر للمقاصة ووادي دجلة.

موقف إنبي، يوضحه لـFilGoal.com زكريا السيد رئيس النادي.

الاستكمال أم الإلغاء؟

"في الحقيقة، الأهم بالنسبة لإنبي هو سماع رأي اتحاد الكرة في هذا الأمر. ما نريد أن نسمعه في الاجتماع هي الإجراءات التي سيتم اتخاذها في حال الإلغاء، أو الاستكمال".

"ننتظر قرار اتحاد الكرة وسنتعامل معه على أساس إجراءات تنفيذه".

أسباب اتخاذ هذا الرأي

"لابد أن نسمع أولا قبل تكوين رأي، في حال الإلغاء كيف سيتم التعامل مع العقود المنتهية بالنسبة للاعبين والأجهزة، والأموال المستحقة للأندية من الشركة الراعية، وكيفية التعامل مع نتائج البطولة، أو مثلا في حال الاستكمال كم من الوقت سنحصل لإعادة التأهيل، وتكاليف الاستئناف وتأثير ذلك على الأندية، وتأثير ذلك على الموسم المقبل، تلك هي الأمور الهامة بالنسبة لنا".

نتائج الموسم

في حالة إلغاء الموسم، فما مصير نتائج المسابقة لهذا الموسم برأيك؟ هذا السؤال طٌرح أيضا بقوة في الفترة الأخيرة .

"لابد أن نسمع أولا، في حالة الإلغاء موقفنا في الجدول بالنسبة للموسم السابق أو الحالي لا يسمح لنا بالحديث عن التأهل الإفريقي، لكن كعضو في الدوري علينا أن نعرف رأي اتحاد الكرة".

النشاط الكروي في مصر متوقف منذ 14 مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا في مصر والعالم .

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري بـ 49 نقطة من 17 مباراة، يليه المقاولون العرب بـ 33 نقطة من 18 مباراة ثم بيراميدز بـ 32 نقطة من 18 مباراة، ثم يأتي الزمالك بـ 31 نقطة من 16 مباراة .

وفي صراع الهبوط، يقبع نادي مصر في المركز الأخير بـ 11 نقطة من 17 مباراة، ويسبقه مصر للمقاصة بـ 14 نقطة من نفس عدد المباريات، بينما لعب دجلة 18 مباراة وجمع 15 نقطة، ولعب طنطا 18 مباراة وجمع 16 نقطة .

أما إنبي فيحتل المركز السابع في الدوري بـ25 نقطة.

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