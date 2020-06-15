رئيس نابولي: ساري خانني بعدما راهنت عليه وهو في إمبولي

الإثنين، 15 يونيو 2020 - 13:47

كتب : FilGoal

ساري

لا يزال دينو دي لاورينتس رئيس نابولي يشعر بمرارة رحيل ماوريزيو ساري المفاجئ عن تدريب الفريق في صيف عام 2018.

وقبل ساعات معدودة من تنازعهما على كأس إيطاليا، استرجع دي لاورينتس كيف ترك ساري فريق نابولي ليدرب نادي تشيلسي الإنجليزي.

وصرح دي لاورينتس في حواره مع صحيفة كوريري ديلو سبورت الإيطالية "ساري خانني، ترك نابولي بحجة المال السخيفة".

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وواصل "راهنت عليه عندما كان مدربا لإمبولي، هذه هي القصة الحقيقية لرحيله عن نابولي".

في 2015 وقع اختيار دي لاورينتس على ساري ليكون مدربا لنابولي، استمر الأخير 3 سنوات مع الفريق قبل أن يرحل إلى إنجلترا.

والآن، يقود ساري فريق يوفنتوس الذي يقارع نابولي في نهائي كأس إيطاليا يوم الأربعاء.

ويتحدى ساري نظيره جينارو جاتوزو مدرب نابولي في النهائي المرتقب الذي يستضيفه الملعب الأولمبي في العاصمة روما.

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