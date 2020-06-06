كيلليني يكشف مرتين كان فيهما قريبا من ريال مدريد ومانشستر سيتي

كشف جورجيو كيلليني مدافع يوفنتوس، عن مرتين كان فيهما قريبا من الرحيل عن الفريق الإيطالي.

وكتب كيلليني عبر كتابه الجديد عن قصة حياته بعنوان “Io, Giorgio”: "كنت قريبا من الرحيل عن يوفنتوس في عامي 2010 و2011. ولقد فكرت فعلا في الأمر جليا".

وأضاف "في المناسبة الأولى، كنت قريبا من الانضمام إلى ريال مدريد، والثانية إلى مانشستر سيتي. لكنني كنت قريبا جدا من الفريق الإسباني بالفعل".

كيلليني أتبع "وكيلي تحدث مع ممثل ريال مدريد، لكن جوزيه مورنيو تولى تدريب الفريق الإسباني، وهو اختار أن يتعاقد مع اللاعب الذي يعرفه جيدا ريكاردو كارلفاليو".

وأتم "يوفنتوس كانوا سعداء للغاية بسبب بقاءي. ماروتا كان قد وصل لتوه، وفي المرة الثانية التقيت بممثلي مانشستر سيتي في ميلانو، لكن الأمر توقف هنا ولم يحدث شيء آخر".

جورجيو كيلليني انضم إلى يوفنتوس عام 2005 بعمر 20 عاما وبعد 5 سنوات قضاها مع ليفورنو وفيورنتينا. ولم يغادر يوفنتوس لـ 15 عاما متتاليا.

صاحب الـ35 عاما أصيب بقطع في الرباط الصليبي للركبة بداية الموسم الجاري، لكنه عاد سريعا وشارك مع الفريق في مباراتين قبل توقف النشاط.

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