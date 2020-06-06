الإسماعيلي يكشف حقيقة القبض على لاعبه بسبب "حفل زفاف"

السبت، 06 يونيو 2020 - 00:30

كتب : ياسر الشريف

محمد صادق - الإسماعيلي

نفى أحمد صالح المدير الإداري لفريق الإسماعيلي ما تردد مؤخرا حول القبض على محمد صادق لاعب الدراويش بسبب حفل زفاف.

محمد صادق

النادي : الإسماعيلي

الإسماعيلي

وخرجت بعض التقارير الصحفية لتزعم بفض قوات الأمن لحفل زفاف في الإسماعيلية يخص محمد صادق لاعب الدراويش، وهو ما نفاه أحمد صالح.

وقال المدير الإداري للدراويش: "الحفل الذي تردد أنه تم فضه عن طريق قوات الأمن لا يخص محمد صادق".

أخبار متعلقة
محمد صادق: نتائج المنتخب الأولمبي الإيجابية أهم من مشاركتي بشكل أساسي قائمة الإسماعيلي – عودة صادق وحمدي زكي واستبعاد وجيه عبد الحكيم رسميا – انضمام محمد صادق وناصر منسي في قائمة المنتخب الأولمبي محمد صادق جاهز لمواجهة الجزيرة الإماراتي

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "محمد صادق بخير ولم يتم التحفظ عليه كما تردد".

وأتم "الفرح الذي أُقيم في الإسماعيلية لا يخص محمد صادق".

محمد صادق ظهير أيسر وجناح الدراويش انضم للإسماعيلي في 2017 قادما من نادي القناة.

وشارك محمد صادق في 9 مباريات هذا الموسم بقميص الدراويش.

طالع أيضا

في الجول يكشف وضع الموسم الحالي للعبات اليد والسلة والطائرة في مصر

في الدرجة الثالثة – محمد ناجي.. ناشئ الأهلي السابق يبحث عن التألق مع كيما وعامل شكائر

3 أفكار في الدوري الإسباني للتغلب على غياب الجمهور

هل يتوج ليفربول بالدوري في الدربي ضد إيفرتون؟

تحديد عدد التبديلات في الدوري الإيطالي

الإسماعيلي محمد صادق
نرشح لكم
أخر الأخبار
رئيس أسوان: صرفنا راتب الجهاز الفني حتى منتصف أبريل.. واللاعبون حصلوا على 75% من مستحقاتهم 2 ساعة | الدوري المصري
الإسماعيلي يكشف حقيقة القبض على لاعبه بسبب "حفل زفاف" 3 ساعة | الدوري المصري
مستشار الأهلي السابق: أكشف العديد من الأمور خلال ساعات.. وهذه كواليس الاستقالة 3 ساعة | مصر
تقرير: باتو قريب من العودة لـ الدوري الصيني 4 ساعة | أمريكا
مختار مختار: أتمنى استكمال الدوري والكأس.. الكل أصبح سواسية 4 ساعة | الدوري المصري
طلعت يوسف: من مصلحة الاتحاد إكمال الدوري.. لكن هذا سيكون له أضرار كثيرة 4 ساعة | الدوري المصري
تقرير: 16 ناديا يرفضون تحديد البطل والهبوط إذا ألغي الدوري الإيطالي 4 ساعة | أوروبا
تقارير: جوارديولا يستعين بأستاذه ليكون مساعده في مانشستر سيتي 5 ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرتضى يرد على بيان الأهلي بـ 10 رسائل نارية: تحملنا ما لا يتحمله بشر وكيف ستعيدون هدايا آل الشيخ 2 5 قرارات نارية لمجلس الأهلي: رفع اسم آل الشيخ من قائمة الرؤساء الشرفيين.. وإلغاء استثناءات عاشور 3 الرسالة الأخيرة من تركي آل الشيخ: بعد استرجاع الأموال أساهم بكامل المبلغ لصندوق تحيا مصر 4 حسام عاشور: قررت التراجع عن اعتزال كرة القدم.. امتلك عرضين وشكرا لـ تركي آل الشيخ
قد ينال إعجابك