الإسماعيلي يكشف حقيقة القبض على لاعبه بسبب "حفل زفاف"

نفى أحمد صالح المدير الإداري لفريق الإسماعيلي ما تردد مؤخرا حول القبض على محمد صادق لاعب الدراويش بسبب حفل زفاف.

محمد صادق النادي : الإسماعيلي الإسماعيلي

وخرجت بعض التقارير الصحفية لتزعم بفض قوات الأمن لحفل زفاف في الإسماعيلية يخص محمد صادق لاعب الدراويش، وهو ما نفاه أحمد صالح.

وقال المدير الإداري للدراويش: "الحفل الذي تردد أنه تم فضه عن طريق قوات الأمن لا يخص محمد صادق".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "محمد صادق بخير ولم يتم التحفظ عليه كما تردد".

وأتم "الفرح الذي أُقيم في الإسماعيلية لا يخص محمد صادق".

محمد صادق ظهير أيسر وجناح الدراويش انضم للإسماعيلي في 2017 قادما من نادي القناة.

وشارك محمد صادق في 9 مباريات هذا الموسم بقميص الدراويش.

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