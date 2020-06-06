تقرير: باتو قريب من العودة لـ الدوري الصيني

السبت، 06 يونيو 2020 - 00:01

كتب : FilGoal

باتو

يقترب البرازيلي ألكسندر باتو من العودة مجددا للدوري الصيني من بوابة فريق شينزين.

ونقلت صحيفة "كوييري ديللو سبورت" الإيطالية وفقا لوسائل إعلام صينية أن البرازيلي البالغ 30 عاما قد يكون مهاجم الفريق الذي يدربه الإيطالي روبرتو دونادوني.

شينزين فشل في البقاء الموسم الماضي بالدوري الصيني بعدما احتل المركز الـ 15، لكن إفلاس نادي تيانجين تيهاني وهبوطه قبل انطلاق موسم 2020 أعاد الفريق لمنافسات المسابقة المحلية من جديد.

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ويحتاج الفريق للاعب أجنبي خامس في قائمته، إذ يضم في صفوفه السويسري بليريم دزيميلي لاعب نابولي وبولونيا السابق.

ويلعب باتو بقميص ساو باولو البرازيلي في الوقت الحالي إذ سجل بقميص التريكولور 5 أهداف في 21 مباراة.

وسبق أن لعب باتو لفريق تيانجين كوانجيان الذي صار تيانجين تيهاني لاحقا قبل إفلاسه وسجل خلال موسمين 36 هدفا في 58 مباراة منها موسم تحت قيادة الإيطالي فابيو كانافارو.

ولعب باتو بقمصان أندية إنترناسيونال وميلان وتشيلسي وكورينثيانز وفياريال.

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