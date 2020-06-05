طلعت يوسف: من مصلحة الاتحاد إكمال الدوري.. لكن هذا سيكون له أضرار كثيرة

الجمعة، 05 يونيو 2020 - 23:40

كتب : FilGoal

طلعت يوسف

قال طلعت يوسف المدير الفني للاتحاد السكندري إن من مصلحة نادية إكمال مسابقة الدوري لأنه يحتل المركز الخامس ويستطيع المنافسة بقوة على التواجد في المربع الذهبي.

قبل أن يستدرك في حديثه لقناة "أون تايم سبورتس" اليوم الجمعة "لكن استكمال الدوري سيكون له الكثير من الأضرار".

وأوضح "لكننا لا ننظر لمصلحتنا فقط فالأضرار منهما على سبيل المثال أن المسابقة سوف تستمر حتى شهر نوفمبر وتؤثر على الموسم الجديد".

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وأكمل "في رأيي أن نبدأ الموسم الجديد منتصف شهر أغسطس مع دراسة كافة الإجراءات الاحترازية جيدا".

وعن فكرة استكمال مسابقة كأس مصر فقط قال: "هذه فكرة جيدة فالكأس مبارياته المتبقية عددها قليل".

وبسؤاله عن موقف رزاق سيسيه وأحمد رفعت قال: "يريدان إكمال مسيرتهما معنا ولكن الأمر في يد الزمالك لأننا استعرنا كلا اللاعبين منهما".

ويحتل الاتحاد المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 27 نقطة بعدما خاض 17 مباراة ويبتعد عن الزمالك الرابع بفارق نقطة وللأخير لقاء أقل من الفريق السكندري.

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