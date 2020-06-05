تقارير: جوارديولا يستعين بأستاذه ليكون مساعده في مانشستر سيتي

الجمعة، 05 يونيو 2020 - 23:11

كتب : زكي السعيد

بيب جوارديولا - خوانما ليّو

بعد 14 عاما من التدرب تحت قيادته، اقترب بيب جوارديولا من العودة للعمل مع خوانما ليّو، أحد فلاسفة الكرة الهجومية الشاملة.

عدة مصادر إنجليزية على رأسها "صن"، و"تايمز" ذكرت أن جوارديولا استقر على الاستعانة بـ ليّو كمساعد له، بدلا من ميكيل أرتيتا الذي رحل لتولي تدريب أرسنال.

الإسباني ليّو (54 عامًا) أشرف على تدريب جوارديولا لمدة 6 أشهر عام 2006 في فريق دورادوس سيناولا المكسيكي، وساهم بشكلٍ كبير في وضع الحجر الأخير من فكر بيب الكروي قبل أن يتحوّل الأخير إلى عالم التدريب.

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ولم يتول ليّو تدريب فرق كبيرة في مسيرته، إذ كانت أبرز محطاته رفقة سرقسطة، وريال سوسيداد، وألميريا.

كما عمل ليّو كمساعد لـ خورخي سامباولي في تدريب تشيلي وإشبيلية بين 2015 و2017.

وكانت آخر محطات ليّو التدريبية رفقة جينجادو هوانجاي الصيني الذي انفصل عنه مطلع العام الجاري.

وصرّح ليّو في مقابلة عام 2012 أنه يعتبر "جوارديولا ابنًا له".

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في الدوري الإنجليزي برصيد 57 نقطة، خلف ليفربول المتصدر صاحب الـ82 نقطة في المركز الأول.

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