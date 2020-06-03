ميدو: عاشور الخاسر الأكبر وهو أفضل بديل لطارق حامد.. وآل الشيخ يرد: لا تقلق على حسام

الأربعاء، 03 يونيو 2020 - 09:56

كتب : FilGoal

حسام عاشور - الأهلي - كانو سبورت

يرى أحمد حسام ميدو نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق أن حسام عاشور هو الخاسر الأكبر من مشكلة الأهلي وتركي آل الشيخ الأخيرة.

حسام عاشور

النادي : الأهلي

الأهلي

وتمنى ميدو لو انضم عاشور إلى الزمالك لمدة موسم كأفضل بديل لطارق حامد، ومن جانبه طمأن آل الشيخ، ميدو وأبلغه ألا يقلق على مستقبل عاشور.

وكان الأهلي قد أعلن تمني التوفيق لعاشور في المستقبل بعد انتهاء تعاقده مع النادي، وإلغاء الاستثناءات العديدة التي وضعها له كتكريم لمشواره بسبب حديثه على مواقع التواصل الاجتماعي.

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وقال ميدو عبر تويتر: "أكثر خاسر في تلك القصة هو حسام عاشور لاعب الأهلي".

وأضاف "عاشور لم يكمل مشواره، ولم يفوز بالأهلي ولم يحظ بمباراة اعتزال".

وأوضح ميدو "إذا كنت مكان عاشور ولدي القدرة على استكمال اللعب لمدة سنة، انتقل إلى الزمالك".

وأتم تصريحاته "طارق حامد يتم إيقافه كل فترة وأفضل بديل له هو حسام عاشور".

ومن جانبه رد آل الشيخ قائلا: "صباح الفل، حبيبي ميدو أنت تعرفني، ولا تقلق على حسام عاشور".

ورد ميدو مازحا "حبيبي أبو ناصر نريده في الزمالك".

وأتم حديثه "أنت لم تتخل عن أحد في صفك وهذه حقيقة لكل من تعامل معك يعلمها جيدا، يا بختك (ياعم حسام)".

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