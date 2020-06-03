ميدو: عاشور الخاسر الأكبر وهو أفضل بديل لطارق حامد.. وآل الشيخ يرد: لا تقلق على حسام

يرى أحمد حسام ميدو نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق أن حسام عاشور هو الخاسر الأكبر من مشكلة الأهلي وتركي آل الشيخ الأخيرة.

حسام عاشور النادي : الأهلي الأهلي

وتمنى ميدو لو انضم عاشور إلى الزمالك لمدة موسم كأفضل بديل لطارق حامد، ومن جانبه طمأن آل الشيخ، ميدو وأبلغه ألا يقلق على مستقبل عاشور.

وكان الأهلي قد أعلن تمني التوفيق لعاشور في المستقبل بعد انتهاء تعاقده مع النادي، وإلغاء الاستثناءات العديدة التي وضعها له كتكريم لمشواره بسبب حديثه على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال ميدو عبر تويتر: "أكثر خاسر في تلك القصة هو حسام عاشور لاعب الأهلي".

وأضاف "عاشور لم يكمل مشواره، ولم يفوز بالأهلي ولم يحظ بمباراة اعتزال".

وأوضح ميدو "إذا كنت مكان عاشور ولدي القدرة على استكمال اللعب لمدة سنة، انتقل إلى الزمالك".

وأتم تصريحاته "طارق حامد يتم إيقافه كل فترة وأفضل بديل له هو حسام عاشور".

اكتر واحد خسران في القصة دي حسام عاشور لا كمل لعب ولا كسب الأهلي ولا اتعمل ماتش اعتزال!! انا لو مكان حسام عاشور وقادر العب اكمل لعب سنه كمان وفي الزمالك 😃 😀 طارق حامد بيتوقف كل كام ماتش احسن بديل له هو حسام عاشور — Mido (@midoahm) June 3, 2020

ومن جانبه رد آل الشيخ قائلا: "صباح الفل، حبيبي ميدو أنت تعرفني، ولا تقلق على حسام عاشور".

صباح الفل 🙏🏻❤️ حبيبي ميدو انتى عارفني ... وحسام متقلقش عليه👍 — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) June 3, 2020

ورد ميدو مازحا "حبيبي أبو ناصر نريده في الزمالك".

حبيبي يا ابو ناصر عاوزينه في الزمالك 😀 — Mido (@midoahm) June 3, 2020

وأتم حديثه "أنت لم تتخل عن أحد في صفك وهذه حقيقة لكل من تعامل معك يعلمها جيدا، يا بختك (ياعم حسام)".

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