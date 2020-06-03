ميدو: مشكلة الأهلي وآل الشيخ بديهية وسببها عدم الاتفاق وما كان ليحدث ذلك في عهد طاهر

الأربعاء، 03 يونيو 2020 - 09:21

كتب : FilGoal

تركي آل الشيخ - محمود الخطيب

يرى أحمد حسام ميدو نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق أن مشكلة الأهلي وتركي آل الشيخ الأخيرة بديهية وسببها عدم الاتفاق من البداية.

وشدد ميدو على أن ذلك ما كان ليحدث في عهد محمود طاهر رغم حبه لمحمود الخطيب واعتزاه به كلاعب كبير.

وقال ميدو عبر تويتر: "مع توقف كرة القدم في العالم كله توقفت المشاكل إلا لدينا الدنيا (مولعة على طول)!! وكله ضرب".

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وأضاف ميدو "المشاكل التي حدثت بديهية لأن الأهلي متعود على أن من يصرف لا يتحدث وهذا عكس طبيعة تركي آل الشيخ".

وتابع "آل الشيخ شخصية قيادية ويريد أن يبرز الأهلي دورة في أي شيء يفعله للنادي وهذا حقه".

وكشف ميدو "أي شيء عائم وغير مبني على الاتفاق من البداية، في النهاية سيفسد ويكون الشكل سيء ويحدث مشاكل".

وشدد "هذا أساس المشكلة، الأهلي عمل بمبدأ اصرف وسنفعل لك ما تريده، فالأهلي بيتك وبعد ذلك، يجب ألا تتكلم فنحن في الأهلي لا يحدث ذلك عندنا".

وواصل "الأهلاوية المعتدلون يعلمون أن ما أقوله صحيح وأقسم أن لو نفس الشيء في الزمالك كنت سأقوله".

وأتم تصريحاته "بالتأكيد إذا كان محمود طاهر رئيس الأهلي ما كان ليحدث ذلك وهذا لا يقلل من حبي لمحمود الخطيب واعتزازي الكبير به كلاعب وشخصية محترمة جدا".

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