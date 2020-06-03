ميدو: مشكلة الأهلي وآل الشيخ بديهية وسببها عدم الاتفاق وما كان ليحدث ذلك في عهد طاهر

يرى أحمد حسام ميدو نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق أن مشكلة الأهلي وتركي آل الشيخ الأخيرة بديهية وسببها عدم الاتفاق من البداية.

وشدد ميدو على أن ذلك ما كان ليحدث في عهد محمود طاهر رغم حبه لمحمود الخطيب واعتزاه به كلاعب كبير.

وقال ميدو عبر تويتر: "مع توقف كرة القدم في العالم كله توقفت المشاكل إلا لدينا الدنيا (مولعة على طول)!! وكله ضرب".

وأضاف ميدو "المشاكل التي حدثت بديهية لأن الأهلي متعود على أن من يصرف لا يتحدث وهذا عكس طبيعة تركي آل الشيخ".

وتابع "آل الشيخ شخصية قيادية ويريد أن يبرز الأهلي دورة في أي شيء يفعله للنادي وهذا حقه".

وكشف ميدو "أي شيء عائم وغير مبني على الاتفاق من البداية، في النهاية سيفسد ويكون الشكل سيء ويحدث مشاكل".

وشدد "هذا أساس المشكلة، الأهلي عمل بمبدأ اصرف وسنفعل لك ما تريده، فالأهلي بيتك وبعد ذلك، يجب ألا تتكلم فنحن في الأهلي لا يحدث ذلك عندنا".

وواصل "الأهلاوية المعتدلون يعلمون أن ما أقوله صحيح وأقسم أن لو نفس الشيء في الزمالك كنت سأقوله".

وأتم تصريحاته "بالتأكيد إذا كان محمود طاهر رئيس الأهلي ما كان ليحدث ذلك وهذا لا يقلل من حبي لمحمود الخطيب واعتزازي الكبير به كلاعب وشخصية محترمة جدا".

مع توقف كرة القدم في العالم كله توقفت المشاكل الا عندنا الدنيا مولعه على طول!! كله ضرب 😀 — Mido (@midoahm) June 3, 2020

المشاكل اللي حصلت بديهية الأهلي متعود ان اي حد يصرف وما يتكلمش وطبيعة @Turki_alalshikh مش كده الراجل شخصية قيادية وعايز الأهلي يبرز دوره في اي حاجه بيعملها للنادي وده حقه.. — Mido (@midoahm) June 3, 2020

اي حاجه عايمة ومش مبنية على الاتفاق من الأول في الآخر بتبوظ وبيبقا شكلها وحش وبتعمل مشاكل..دي أساس المشكلة..الأهلي مشي بمبدأ تعالى بس اصرف وهنعملك اللي أنت عاوزه تعالى بس يا راجل الأهلي بيتك وبعد كده هوب لا اوعى تتكلم احنا الأهلي ماعندناش الكلام ده!! — Mido (@midoahm) June 3, 2020

الأهلاوية المعتدلين عارفين ان الكلام اللي بقوله صح ووالله لو كان نفس الكلام على الزمالك كنت هقوله..اخيرا وده أكيد لو محمود طاهر كان رئيس الأهلي ماكانش اي حاجه من الكلام ده حصلت وده مايقللش من حبي للكابتن محمود الخطيب واعتزازي الكبير به كلاعب وكشخصية محترمة جدا.. — Mido (@midoahm) June 3, 2020

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