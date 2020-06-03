ماجد سامي: استئناف الدوري يكلف كل ناد 5 ملايين جنيه.. لا علاقة بموقفي بترتيبنا في الجدول

قال ماجد سامي رئيس مجلس إدارة شركة أندية وادي دجلة إن عودة النشاط الكروي في مص سيكلف كل ناد 5 ملايين جنيه رغم عدم وجود موارد.

وتحدث ماجد سامي لقناة "أون تايم سبورتس" قائلا: "التوقف بسبب تفشي فيروس كورونا يؤثر على الموسم الحالي والمقبل".

وواصل "أي تفكير في استكمال الدوري يجب أن تسبقه دراسات كافية نحن نختلف عن أوروبا فهم لديهم عدد قليل من المباريات متبقي أما نحن فيتبقى لنا دور كامل".

وأكمل "موقفي من عدم استكمال الدوري ليس له علاقة بموقفنا في الترتيب وخشيتي من الهبوط".

وأتم ماجد سامي "كورونا قد يحتول لمرض عادي في المستقبل ووقتها لن توجد مشكلة في استكمال النشاط".

اقرأ أيضا:

لماذا رفع الأهلي اسم آل الشيخ من الرئاسة الشرفية ولم يقبل استقالته

المدربون سيديرون المباريات تحكيميا

تفاصيل مقاضاة الأهلي لـ الزمالك بسبب نادي القرن

زيزو: إكرامي وقع على عقد انتقاله لـ بيراميز

الأهلي يلغي استثناءات حسام عاشور ويوجه له الشكر