ماجد سامي: استئناف الدوري يكلف كل ناد 5 ملايين جنيه.. لا علاقة بموقفي بترتيبنا في الجدول

الأربعاء، 03 يونيو 2020 - 00:22

كتب : FilGoal

وادي دجلة - الزمالك

قال ماجد سامي رئيس مجلس إدارة شركة أندية وادي دجلة إن عودة النشاط الكروي في مص سيكلف كل ناد 5 ملايين جنيه رغم عدم وجود موارد.

وتحدث ماجد سامي لقناة "أون تايم سبورتس" قائلا: "التوقف بسبب تفشي فيروس كورونا يؤثر على الموسم الحالي والمقبل".

وواصل "أي تفكير في استكمال الدوري يجب أن تسبقه دراسات كافية نحن نختلف عن أوروبا فهم لديهم عدد قليل من المباريات متبقي أما نحن فيتبقى لنا دور كامل".

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وأكمل "موقفي من عدم استكمال الدوري ليس له علاقة بموقفنا في الترتيب وخشيتي من الهبوط".

وأتم ماجد سامي "كورونا قد يحتول لمرض عادي في المستقبل ووقتها لن توجد مشكلة في استكمال النشاط".

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