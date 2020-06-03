المقاولون: من حق الأهلي التتويج بالدوري ونحن المشاركة إفريقيا لو تم إلغاء النشاط

قال محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة في المقاولون العرب إن الأهلي من حقه التتويج بالدوري وناديه يستحق المشاركة إفريقيا أو عربيا الموسم المقبل حال إلغاء النشاط الكروي في مصر.

وتحدث المشرف العام على المقاولون لقناة "أون تايم سبورتس" قائلا: "الأهلي متصدر للدوري بفارق كبير ونحن نحتل المركز الثاني".

وواصل "معامل الجدارة الرياضية يعطي الأهلي اللقب ونحن يعطينا الحق في المشاركة في إحدى البطولات الإفريقية أو العربية الموسم المقبل وهذا المعامل نص عليه الاتحاد الدولي لكرة القدم".

وتابع "الموسم الماضي كنا المركز الخامس ولم يكن هناك أي مبرر لاستبعاده من المشاركة في البطولة العربية بداعي أنه ليس لدينا شعبية أو جماهير".

وأتم "لا نريد سلب أي حق منا".

محمد عادل: الجدارة الرياضية تعطي الأهلي الحق في التتويج بالدوري والمقاولون بالمشاركة أفريقيا حال إلغاء الدوري#ملعب_ONTime#ONTime_Sports pic.twitter.com/fR4Ad8yg7e — OnTime Sports (@ONsportEg) June 2, 2020

ويحتل المقاولون المركز الثاني في الدوري برصيد 33 نقطة بعدما خاض 18 مباراة ويبتعد بنقطة عن بيراميدز صاحب المركز الثالث الذي خاض نفس عدد المباريات.

فيما يأتي الزمالك رابعا بـ28 نقطة بعدما خاض 16 نقطة وسيُخصم منه ست نقاط في نهاية الموسم بعد انسحابه من لقاء الأهلي.

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