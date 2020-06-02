شايفر: كنت قريبا من تدريب الأهلي لكن تعاقدوا مع مارتن يول

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 - 23:41

كتب : FilGoal

وينفريد شايفر

أوضح الألماني وينفريد شايفر المدير الفني السابق لمنتخب الكاميرون اقترابه في وقت سابق من تدريب الأهلي.

وقال شايفر البالغ 70 عاما: "تلقيت عرضا من الأهلي في وقت سابق لكن إدارة النادي فضلت التعاقد مع مارتن يول".

وواصل "أرسلوا لي عقدا وكان واضحا لكن لا أعلم ماذا حدث لتغيير التعاقد معي حينها".

أخبار متعلقة
شايفر: الآن يمكن مقارنة صلاح بميسي خبر في الجول - شايفر خارج حسابات الإسماعيلي مدرب الزمالك - شايفر خارج الحسابات بسبب ريدناب خبر في الجول – شايفر معروض على الزمالك

الأهلي تعاقد في 2016 مع مارتن يول الذي قاد الفريق لتحقيق لقب الدوري ورحل بعد توديع الفريق من دور الـ 8 من دوري أبطال إفريقيا.

وتابع عن إمكانية التدريب في الكرة المصرية: "مسيرتي لم تنته بعد وقد يحدث ذلك مستقبلا".

وأضاف مدرب بني ياس الإماراتي الحالي "لا يهمني اسم النادي الذي سأدربه في مصر إذا كان كبيرا أم لا، المهم توافر عوامل النجاح".

وأردف "رأيت مواجهة الأهلي والزمالك الأخيرة، من الأهمية أن يكون هدف الفريق تحقيق النجاح وهو هدفي".

وتحدث عن زيارته كلاعب لمصر سابقا قائلا: "كلاعب خضت مباراة بقميص بوروسيا مونشنخلادباخ أمام الزمالك ومنتخب مصر في 1981، بعد تلك المباراة عدت وقضيت أسبوعين أجازة في مصر".

وتطرق الألماني للحديث عن ليفربول ومحمد صلاح مشيدا بالريدز: "ليفربول الفريق الأفضل ويمتلك مدربا مميزا مثل يورجن كلوب ورأينا الفارق الذي صنعه مع مانشستر سيتي بفضل كرة سريعة ومتقدمة وقوية واندفاع كبير".

وأتم "محمد صلاح لاعب مميز وفي تطور مستمر وكذلك ساديو ماني".

اقرأ أيضا:

لماذا رفع الأهلي اسم آل الشيخ من الرئاسة الشرفية ولم يقبل استقالته

المدربون سيديرون المباريات تحكيميا

تفاصيل مقاضاة الأهلي لـ الزمالك بسبب نادي القرن

زيزو: إكرامي وقع على عقد انتقاله لـ بيراميز

الأهلي يلغي استثناءات حسام عاشور ويوجه له الشكر

الأهلي مارتن يول وينفريد شايفر
نرشح لكم
أخر الأخبار
عضوة اتحاد الكرة: اشتباه في إصابة 3 حالات بـ كورونا.. ووقعنا إقرارا على عدم الترشح في الانتخابات 26 دقيقة | الدوري المصري
في الجول يكشف دوافع الأهلي نحو قرارات مجلس الإدارة الخمسة.. حزن وتحذير وموافقة بالإجماع 41 دقيقة | الدوري المصري
حتى لا يفوتك ثلاثاء كروي بطعم ما قبل كورونا.. ملخص قرارات الأهلي ورد تركي وهجوم مرتضى وموقف عاشور وإكرامي 46 دقيقة | الدوري المصري
مرتضى يرد على بيان الأهلي بـ 10 رسائل نارية: تحملنا ما لا يتحمله بشر وكيف ستعيدون هدايا آل الشيخ ساعة | الدوري المصري
مرتضى: المحامي الذي كلفه الزمالك بمتابعة القضية تواطأ مع النقاز ساعة | الدوري المصري
أجايي: تربطني علاقة طيبة بـ شيكابالا.. وحالة وحيدة قد تجعلني ألعب لـ الزمالك ساعة | الدوري المصري
أجايي: رحيل أزارو؟ ممكن أن يتعاقد برشلونة مع مدرب ويطلب رحيل ميسي.. وافتقد السعيد بشدة ساعة | الدوري المصري
إكرامي عن انتقاله إلى بيراميدز: سأعلن في الوقت المناسب كل شيء 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 5 قرارات نارية لمجلس الأهلي: رفع اسم آل الشيخ من قائمة الرؤساء الشرفيين.. وإلغاء استثناءات عاشور 2 في الجول يكشف خطاب الاتحاد الإفريقي الذي تسبب في إزالة الزمالك للافتات نادي القرن 3 الأهلي يغرم حسام عاشور 4 في الجول يكشف – عاشور يقرر الاعتزال.. والأهلي يُفعل الاتفاق الثلاثي
قد ينال إعجابك