شايفر: كنت قريبا من تدريب الأهلي لكن تعاقدوا مع مارتن يول

أوضح الألماني وينفريد شايفر المدير الفني السابق لمنتخب الكاميرون اقترابه في وقت سابق من تدريب الأهلي.

وقال شايفر البالغ 70 عاما: "تلقيت عرضا من الأهلي في وقت سابق لكن إدارة النادي فضلت التعاقد مع مارتن يول".

وواصل "أرسلوا لي عقدا وكان واضحا لكن لا أعلم ماذا حدث لتغيير التعاقد معي حينها".

الأهلي تعاقد في 2016 مع مارتن يول الذي قاد الفريق لتحقيق لقب الدوري ورحل بعد توديع الفريق من دور الـ 8 من دوري أبطال إفريقيا.

وتابع عن إمكانية التدريب في الكرة المصرية: "مسيرتي لم تنته بعد وقد يحدث ذلك مستقبلا".

وأضاف مدرب بني ياس الإماراتي الحالي "لا يهمني اسم النادي الذي سأدربه في مصر إذا كان كبيرا أم لا، المهم توافر عوامل النجاح".

وأردف "رأيت مواجهة الأهلي والزمالك الأخيرة، من الأهمية أن يكون هدف الفريق تحقيق النجاح وهو هدفي".

وتحدث عن زيارته كلاعب لمصر سابقا قائلا: "كلاعب خضت مباراة بقميص بوروسيا مونشنخلادباخ أمام الزمالك ومنتخب مصر في 1981، بعد تلك المباراة عدت وقضيت أسبوعين أجازة في مصر".

وتطرق الألماني للحديث عن ليفربول ومحمد صلاح مشيدا بالريدز: "ليفربول الفريق الأفضل ويمتلك مدربا مميزا مثل يورجن كلوب ورأينا الفارق الذي صنعه مع مانشستر سيتي بفضل كرة سريعة ومتقدمة وقوية واندفاع كبير".

وأتم "محمد صلاح لاعب مميز وفي تطور مستمر وكذلك ساديو ماني".

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