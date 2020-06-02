وكيله: الزمالك هو النادي الذي يرغب أري بابل في تمثيله.. يتبقى الكشف الطبي والتوقيع

كشف جيسي رودريجيز وكيل الأنجولي أري بابل رغبة اللاعب في تمثيل الزمالك والاقتراب من إنهاء المفاوضات.

أري بابل النادي : بريميرو دي أجوستو الزمالك

وقال رودريجيز: "أري لاعب حر منذ الشهر الماضي، ونتفاوض في تلك الفترة مع الزمالك والأمور تسير بشكل جيد".

وتابع عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "فيروس كورونا منع تطور المفاوضات بالشكل المطلوب، الزمالك هو النادي الذي يرغب اللاعب في تمثيله".

وشدد "في الوقت الحالي لم نوقع مع الزمالك، يتبقى الكشف الطبي وتوقيع العقد والسفر لكن فيروس كورونا يمنع اللاعب من إتمام التعاقد".

وأوضح "إذا سارت الأمور في طريقها سيكون لاعبا في الزمالك، فهو يستطيع اللعب كجناح أيمن أو أيسر ومهاجم أو مهاجم ثان وقدم أداءً جيدا في مركز المهاجم مع فريق بريميرو دي أجوستو الأنجولي".

وأضاف "هناك عدة عروض أخرى اللاعب لكن الخيار الأفضل لنا حاليا هو الزمالك".

وعن تجربة سبورتينج لشبونة البرتغالي أردف "قدم أداءً جيدا في سبورتينج لشبونة وخاض 70% من مباريات الفريق الثاني ولكنه لم يصل للعب تحت قيادة جورج جيسوس حينها".

وأتم "يتحدث أري كثيرا مع أسرته ويريد الحصول على خطوة للأمام بارتداء قميص الزمالك، فهو يقدر الجماهير المصرية لشغفها بكرة القدم".

أري بابل الجناح الأنجولي صاحب الـ 26 عاما يلعب في صفوف أول أغسطس الأنجولي، وسبق له اللعب بقميص سبورتنج لشبونة البرتغالي وظهر مع الفريق ب.

وشارك بابل في 11 مباراة في دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم ونجح في تسجيل هدفين.

وواجه اللاعب الزمالك مرتين في دوري الأبطال. خسر مرة بثنائية مقابل لا شيء وتعادل مرة في مجموعات دوري الأبطال هذا الموسم.

video:1

اقرأ أيضا:

لماذا رفع الأهلي اسم آل الشيخ من الرئاسة الشرفية ولم يقبل استقالته

المدربون سيديرون المباريات تحكيميا

تفاصيل مقاضاة الأهلي لـ الزمالك بسبب نادي القرن

زيزو: إكرامي وقع على عقد انتقاله لـ بيراميز

الأهلي يلغي استثناءات حسام عاشور ويوجه له الشكر