المصري يصرف 5 آلاف دولار لـ محمد صالح

صرف المصري البورسعيدي 5 آلاف دولار للاعبه الفلسطيني محمد صالح.

محمد صالح النادي : المصري المصري

يأتي ذلك في ضوء تعذر سفر اللاعب من مصر بسبب إغلاق الملاحة الجوية بسبب فيروس كورونا.

وشُفي اللاعب بشكل تام من إصابة الرباط الصليبي وكان قريبا من القيد في قائمة المصري يناير الماضي.

ولم يُقيد اللاعب في القائمة لرفض اتحاد الكرة قيد اللاعب على الرغم من أن المصري حصل على إيجاز بتجديد تعاقداته أو قيد اللاعبين المعارين بقائمته.

ويحاول النادي البورسعيدي خلال الفترة المقبلة تجديد إقامة اللاعب عقب فتح التعاملات بالمؤسسات الحكومية.

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