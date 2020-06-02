لاعب بتروجيت السابق: محمد صلاح كان يعتبرني قدوته

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 - 21:55

كتب : FilGoal

ايريك بيكوى بتروجيت حرس الحدود

زعم إيريك بيكوي لاعب بتروجيت السابق إن محمد صلاح نجم ليفربول الحالي كان يعتبره بمثابة قدوته حينما كان يتواجد الثنائي في الدوري المصري.

ولعب بيكوي في صفوف بتروجيت من 2009 إلى 2012.

وقال بيكوي في تصريحاته لإذاعة "نهيرا إف إم" الغانية اليوم الثلاثاء: "كنت اسما كبيرا في مصر ومحمد صلاح والعديد من اللاعبين الآخرين الصغار كانوا يودون أن يصبحون مثلي".

أخبار متعلقة
زيزو: الأهلي تأخر في التجديد لـ فتحي مثل السعيد.. وهذه نصيحتي لـ عاشور طارق العشري لـ في الجول: الأفضل إلغاء الدوري.. الحالة الفنية للاعبين "زيرو" زيزو: كل شيء معروف.. إكرامي وقع على عقد انتقاله لـ بيراميدز زيزو: "وقفة" رمضان جعلت الزمالك يعود للقاء السوبر مثلما حدث العكس في ركلة جزاء كهربا

وواصل "محمد صلاح كان يعتبرني قدوته خلال تواجدي في بتروجيت، لقد كان صغيرا في ذلك الوقت ويلعب للمقاولون العرب".

وأضاف بيكوي "صلاح كان يلعب كجناح ويريد تسجيل الكثير من الأهداف لأنه حاسم في الهجوم، لقد بكى أحيانا لأن مجهوده كان لا يسفر عن الأهداف".

وأتم "أحد المدربين ساعد صلاح ليتطور قبل أن يغادر مصر وينتقل إلى بازل السويسري".

وسجل إيريك بيكوي 19 هدفا رفقة بتروجيت وفقا لموقع تاريخ الكرة المصرية.

اقرأ أيضا:

لماذا رفع الأهلي اسم آل الشيخ من الرئاسة الشرفية ولم يقبل استقالته

المدربون سيديرون المباريات تحكيميا

تفاصيل مقاضاة الأهلي لـ الزمالك بسبب نادي القرن

زيزو: إكرامي وقع على عقد انتقاله لـ بيراميز

الأهلي يلغي استثناءات حسام عاشور ويوجه له الشكر

إيريك بيكوي صلاح ليفربول بتروجيت
نرشح لكم
أخر الأخبار
وكيله: الزمالك هو النادي الذي يرغب أري بابل في تمثيله.. يتبقى الكشف الطبي والتوقيع 4 دقيقة | الدوري المصري
المصري يصرف 5 آلاف دولار لـ محمد صالح 23 دقيقة | الدوري المصري
مدرب بيرو: تلك المرحلة التي أعيشها ستبقى في ذاكرتي مع هذه اللحية 36 دقيقة | أمريكا
لاعب بتروجيت السابق: محمد صلاح كان يعتبرني قدوته 45 دقيقة | مصر
زيزو: الأهلي تأخر في التجديد لـ فتحي مثل السعيد.. وهذه نصيحتي لـ عاشور ساعة | الدوري المصري
طارق العشري لـ في الجول: الأفضل إلغاء الدوري.. الحالة الفنية للاعبين "زيرو" ساعة | الدوري المصري
زيزو: كل شيء معروف.. إكرامي وقع على عقد انتقاله لـ بيراميدز 2 ساعة | الدوري المصري
زيزو: "وقفة" رمضان جعلت الزمالك يعود للقاء السوبر مثلما حدث العكس في ركلة جزاء كهربا 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 5 قرارات نارية لمجلس الأهلي: رفع اسم آل الشيخ من قائمة الرؤساء الشرفيين.. وإلغاء استثناءات عاشور 2 في الجول يكشف خطاب الاتحاد الإفريقي الذي تسبب في إزالة الزمالك للافتات نادي القرن 3 الأهلي يغرم حسام عاشور 4 في الجول يكشف – عاشور يقرر الاعتزال.. والأهلي يُفعل الاتفاق الثلاثي
قد ينال إعجابك