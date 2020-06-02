لاعب بتروجيت السابق: محمد صلاح كان يعتبرني قدوته

زعم إيريك بيكوي لاعب بتروجيت السابق إن محمد صلاح نجم ليفربول الحالي كان يعتبره بمثابة قدوته حينما كان يتواجد الثنائي في الدوري المصري.

ولعب بيكوي في صفوف بتروجيت من 2009 إلى 2012.

وقال بيكوي في تصريحاته لإذاعة "نهيرا إف إم" الغانية اليوم الثلاثاء: "كنت اسما كبيرا في مصر ومحمد صلاح والعديد من اللاعبين الآخرين الصغار كانوا يودون أن يصبحون مثلي".

وواصل "محمد صلاح كان يعتبرني قدوته خلال تواجدي في بتروجيت، لقد كان صغيرا في ذلك الوقت ويلعب للمقاولون العرب".

وأضاف بيكوي "صلاح كان يلعب كجناح ويريد تسجيل الكثير من الأهداف لأنه حاسم في الهجوم، لقد بكى أحيانا لأن مجهوده كان لا يسفر عن الأهداف".

وأتم "أحد المدربين ساعد صلاح ليتطور قبل أن يغادر مصر وينتقل إلى بازل السويسري".

وسجل إيريك بيكوي 19 هدفا رفقة بتروجيت وفقا لموقع تاريخ الكرة المصرية.

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