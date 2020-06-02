زيزو: الأهلي تأخر في التجديد لـ فتحي مثل السعيد.. وهذه نصيحتي لـ عاشور

كشف عبد العزيز عبد الشافي "زيزو" المستشار الفني الحالي لبيراميدز والمدرب الأسبق للأهلي عما حدث مع عبد الله السعيد قبل رحيله عن الفريق الأحمر.

وقال زيزو لقناة "أون تايم سبورتس" اليوم الثلاثاء: "حينما حدثت مشكلة في التجديد للسعيد في الأهلي كنت بعيد للغاية عن الواقعة وفوجئت به يطلب الجلوس معي".

وواصل "سألته هل انتقلت للزمالك فرد بنعم، فسألته هل وقعت على عقود فأجابني بنعم مجددا، قلت له حسنا كل شيء انتهى".

وعن اتهام من ينتقل من الأهلي إلى بيراميدز بالخيانة علق زيزو "هذا كان في الموسم الامضي وليس الحالي والدليل على ذلك حرية الانتقالات بين الناديين حاليا".

وأكمل "في رأيي أن هذا التفكير تفكير خاطئ فالانتماء للقميص الذي ترتديه".

وعن انتقال أحمد فتحي لبيراميدز من الأهلي قال: "الأهلي تأخر في التجديد لفتحي مثلما حدث مع عبد الله السعيد".

أما عن حسام عاشور قال: "في رأيي يجب أن يبقى في الأهلي ويكمل مجال تدريبي أو إداري فهو طوال عمره في الأهلي وما بقى من مسيرته ليس كبيرا كالذي مضى".

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