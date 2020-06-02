طارق العشري لـ في الجول: الأفضل إلغاء الدوري.. الحالة الفنية للاعبين "زيرو"

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 - 21:02

كتب : أيمن عيد

طارق العشري مدرب النادي المصري

يرى طارق العشري المدير الفني لـ المصري البورسعيدي أن إلغاء الموسم الأفضل للأندية بسبب تأثير فيروس كورونا.

العشري قال لـ FilGoal.com: "الحالة الفنية للاعبين "زيرو"، ماذا ننتظر من اللاعبين بعد راحة تصل إلى 3 شهور والتدريب المنفرد لا يفى بالغرض واللاعبين افتقدوا النواحى الفنية والخططية والمهارية تأثرا بفترة الغياب، سلامة الجميع هى الأهم".

وتابع "ننتظر تحديد مصير الدورى لتحديد الترتيبات اللازمة على ضوء التعليمات التى ستقرها الحكومة، نحتاج معرفة الخطوات القادمة سواء الاستكمال أو الإلغاء".

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وأوضح "رأيى الإلغاء أفضل لكثير من الأمور أهمها الأمور التنظيمية لمواعيد القيد والانتقالات بجانب منح فرصة للأندية لترتيب وضعها المالى وتجهيز اللاعبين جيدا لتعويض فترة التوقف وبداية دورى مُنظم وبإجراءات وقائية صارمة".

وأكمل "فى حال استكمال الدورى سيكون النادى فى مشكلة مالية كبيرة كما أن اللوائح المنظمة لاستكمال الدورى والأمور الوقائية من سيشرف عليها كما أن الفريق يحتاج وقتا جيدا للتجهيز والاستعداد دون ضغط حتى لا يتعرض أى لاعب للإصابة لأننا أمام دور كامل كما أن المصرى له مباراة مؤجلة من الدور الأول أمام الزمالك".

وأتم "هناك فرق بين عودة الدورى الألمانى والدورى المصرى، الدورى الألمانى كان المتبقى منه 7 جولات فقط وحدثت إصابات عضلية للاعبين أما الدورى المصرى متبقى منه دور كامل فماذا سيكون وضع اللاعبين إذا تم الاستعجال لاستكماله؟".

المصري يحتل المركز العاشر برصيد 20 نقطة من 16 مباراة في ترتيب الدوري، ولديه مباراة مؤجلة أمام الزمالك.

العشري أدار الفريق البورسعيدي في مباراتي ربع نهائي الكونفدرالية الإفريقية والتي ودع من خلالها بالخسارة 3-2 في مجموع المباراتين.

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