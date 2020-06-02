يدلين يكشف رسالة جده التي لم "تبارح فكره": لا يزال يخشى على حياة حفيده الأسود

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 - 19:24

كتب : FilGoal

دي أندري يدلين

أوضح دي أندريه يدلين الظهير الأمريكي في نيوكاسل يونايتد الإنجليزي أن جده سعيد لأنه لا يعيش حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية خوفا على حياته "كشاب أسود".

دي اندري يدلين

النادي : نيوكاسل يونايتد

نيوكاسل يونايتد

الولايات المتحدة اشتعلت في الأيام الأخيرة باحتجاجات قوية بعد وفاة جورج فلويد على يد ضابط الشرطة.

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يدلين (26 عاما) قال إن رسالة جده له لم "تبارح فكره".

وقال اللاعب الذي يلعب لصفوف جيوش المدينة منذ 2016 على تويتر: "بعد يومين من وفاة جورج فلويد، أرسل لي جدي رسالة نصية وأخبرني أنه سعيد لأنني لا أعيش في الولايات المتحدة الآن خشية على حياتي كشاب أسود، مع مرور الأيام، لم تتمكن تلك الجملة من جدي تبارح فكري".

وتابع "ولد في عام 1946، وعاش من خلال حركة الحقوق المدنية، وعاش في بعض الأوقات العنصرية الفظيعة في تاريخ الولايات المتحدة، والآن بعد 70 عاما لا يزال يخشى على حياة حفيده الأسود، في البلد التي ولد فيها هو وأحفاده، في بلد يمثله حفيده عندما يلعب للولايات المتحدة، في بلد يمثل حفيده عندما يلعب في إنجلترا".

"أتذكر أنني كنت في المدرسة الابتدائية، واضطررت إلى قراءة تعهد الولاء الذي ينتهي"بالحرية والعدالة للجميع" كل أمريكي يحتاج إلى أن يسأل نفسه، هل هناك الحرية والعدالة للجميع وإذا كان جوابهم هو نعم، فهم جزء من المشكلة".

"لا نطالب بأي حال من الأحوال حياة السود أن تهم أكثر من حياة البيض، كل ما نطلبه هو اعتبارنا متساوين، مثل أكثر من 3/5 من الرجال، كبشر".

"قلبي يتضامن مع جورج فلويد وعائلته وجميع الضحايا الذين لا حصر لهم الذين حصدت أرواحهم على أيدي وحشية الشرطة التي لا معنى لها".

وشهدت ملاعب الدوري الألماني تعاطفا من عدد من لاعبي الفرق، أبرزهم جادون سانشو وماركوس تورام.

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