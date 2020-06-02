ليكيب: يوفنتوس يتفوق على مانشستر سيتي في صراع ضم عوار

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 - 18:36

كتب : FilGoal

حسام عوار - ليون

أصبح يوفنتوس الإيطالي الأوفر حظا في التعاقد مع الفرنسي حسام عوار لاعب وسط أولمبيك ليون الفرنسي.

صحيفة "ليكيب" الفرنسية قالت إن السيدة العجوز تتفوق على مانشستر سيتي بسبب إيقاف النادي الإنجليزي أوروبيا.

اللاعب البالغ 21 عاما من أبرز مواهب الوسط في الدوري الفرنسي وأوروبا.

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وأشار التقرير أن منع سيتي من المشاركة الأوروبية لعامين يوجه أنظار اللاعب ليوفنتوس ليكون وجهته المحتملة المقبلة.

عوار الذي سيبلغ بعد أيام قليلة عامه الـ 22 شارك الموسم الجاري في 37 مباراة سجل 9 وصنع 7.

وسيكون أمامه فرص إثبات نفسه في ملعب يوفنتوس ستيديوم عندما يحل ضيفا رفقة فريقه على البيانكونيري في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وكان ليون قد تفوق في لقاء الدور الأول بين أنصاره بهدف دون مقابل قبل توقف النشاط الرياضي أوروبيا بسبب تفشي فيروس كورونا.

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