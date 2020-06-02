ديديه جوميز يوضح موقفه من الاستمرار مع الإسماعيلي.. ومصير باهر المحمدي

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 - 01:11

كتب : FilGoal

ديدييه جوميز - الإسماعيلي

تحدث الفرنسي ديديه جوميز المدير الفني لفريق الإسماعيلي عن موقفه من الاستمرار مع الفريق، مشيرا إلى "أنا هادئ تماما ومستقر".

وقال جوميز: " أتمنى الاستمرار مع الإسماعيلي".

وفسر في تصريحاته عبر قناة صدى البلد " أحب أجواء الإسماعيلي بشدة والضغط الجماهيري لتحقيق نتائج إيجابية يجعل الكل يُخرج أفضل ما لديه، وأحب تلك الأجواء".

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وأضاف "أُفضل الإسماعيلي على أندية عديدة، وأريد الوصول لنهائي البطولة العربية أيضا. بكل تأكيد رغبتي هي الاستمرار".

وعن التقارير التي تُشير إلى بحث الإسماعيلي عن مدرب جديد، قال جوميز: " أنا هادئ ومستقر ولست متوترا".

ويرى "ما يُقال مجرد أخبار كاذبة وغير حقيقية. ورغبتي هي الاستمرار مع الإسماعيلي وتحقيق البطولة العربية".

وتطرق مدرب الإسماعيلي للكشف عن رأيه بخصوص استئناف الدوري المصري، قائلا: " الأفضل هو إلغاء الدوري. قرار الإلغاء يبدو مناسبا."

وأوضح " أرى أن حياة الإنسان أهم من عودة النشاط. العالم وتحديدا في دوريات إفريقيا اتجه لإلغاء الموسم، وفرنسا فعلت ذلك مبكرا عندما ارتفعت حالات الوفاة بسبب كورونا".

ماذا عن مصير باهر المحمدي مع العروض التي تلقاها؟ أجاب مدرب الدراويش: "باهر قائد الإسماعيلي ولاعب جيد جدا وأحب استمراره مع الدراويش".

واستكمل "باكتسابه الخبرات سيكون من أفضل المدافعين في إفريقيا، ورغبتي هي استمرار باهر المحمدي مع الإسماعيلي ولم يتحدث معي أي أحد عن هذا الأمر في الوقت الحالي".

ورفض جوميز الحديث عن أسباب إقالة صبري المنياوي من منصبه كمدير للكرة، قائلا: "لا تعليق على هذا القرار. كل ما فعلته بعد رحيله أنني تحدثت معه وشكرته على دعمه لي. الإقالات والاستقالات أمور تحدث في كرة القدم".

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