فافر يعلن غياب هالاند عن مواجهة بادربورن وانتهاء موسم داهود

يغيب إيرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند عن السفر مع رفاقه إلى باردبورن بسبب الإصابة، بينما انتهى موسم محمود داهود.

هالاند أصيب في المباراة التي شهدت خسارة دورتموند من بايرن ميونيخ بهدف دون مقابل الثلاثاء الماضي.

لوسيان فافر قال اليوم الجمعة: "للأسف داهود انتهى موسمه، وهالاند لن يكون متاحا أمام باردبورن".

وتابع "داهود عانى من مشكلة بسيطة لكنه لن يستطيع المواصلة".

هالاند تعرض لإصابة في الركبة بعد مرور 72 دقيقة أمام البافاري استلزمت خروجه.

وصار دورتموند على بُعد 7 نقاط من بايرن ميونيخ في صراع لقب الدوري الألماني بعد مرور 28 جولة من المسابقة.

النرويجي سجل 10 أهداف منذ انضمامه للأصفر والأسود في يناير الماضي بالدوري الألماني.

وسيكون لقاء باردبورن هو الأول الذي يغيب عنه المهاجم الشاب منذ انضمامه إذ شارك في 15 مباراة بجميع المسابقات سجل خلالها 13 هدفا.

video:1

طالع أيضا

الجانب المنسي من كارثة هيسيل

تحديد مواعيد مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي

تقرير: مشجعو برشلونة سيحضرون بشكل افتراضي مباراة أتليتكو

عقوبة قاسية على فريق نمساوي بعد خرقه لقواعد التباعد الاجتماعي