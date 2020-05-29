"ليس هناك ما يكفي من المشاعر في الملعب".. روسيا وبولندا يسمحان بحضور الجماهير

الجمعة، 29 مايو 2020 - 18:44

كتب : FilGoal

الدوري الروسي

ستصبح جماهير الأندية البولندية والروسية قادرة على حضور المباريات من المدرجات في الفترة المقبلة عقب استئناف مباريات الدوري المحلي في البلدين.

على عكس الدوريات الأوروبية الكبرى فأن كل من بولندا وروسيا سيعملان على حضور الجماهير في المدرجات بشروط مختلفة.

في بولندا أعلن ماتيوز موراويكي رئيس الوزراء أن الجماهير ستتواجد في المدرجات بدءا من 19 يونيو المقبل بشرط أن تكون ثلاثة أرباع المقاعد فارغة.

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عجلة الدوري البولندي بدأت بالدوران بالفعل لأول مرة منذ 80 يوما –اليوم الجمعة- لكن دون حضور جماهيري.

موراويكي قال: "نحن سعداء لإننا تمكنا من وضع آليات مناسبة لاستئناف الرياضة، بالنسبة لي إنها إشارة للعودة إلى الوضع الطبيعي الجديد، وسعداء ببث المسابقة في 16 دولة أوروبية".

وأتم رئيس الوزراء البولندي "سيدخل المشجعون إلى الملاعب في ظل نظام صحي جديد، بما في ذلك التطهير ووضع الإجراءات التي تمنع وجود اتصال قريب بين الجماهير".

وفي روسيا رحب وزير الرياضة بقرارات السلطات بالسماح لعودة الجماهير للملاعب مع استئناف النشاط في 21 يونيو المقبل.

أوليج ماتيتسين وزير الرياضة الروسي قال: "من المهم استئناف الدوري بحضور متفرجين رغم صغر عددهم".

وأضاف "شاهدت مباريات الدوري الألماني، الحالة المزاجية غريبة للغاية. ليس هناك ما يكفي من المشاعر. بدون جماهير لا تبدو المباريات بالطريقة التي اعتدنا عليها".

وسيكون بمقدور الفرق الروسية أن تستعين بـ 10% من الجماهير حسب سعة كل ملعب.

وتعد روسيا ثالث الدول على مستوى العالم تضررا من فيروس كورونا بعد الولايات المتحدة والبرازيل، بينما تحتل بولندا المركز الـ 35 في عدد المصابين بالفيروس.

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