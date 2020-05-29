حوار مطول – كلوب يكشف شعوره بعد خسارة دوري الموسم الماضي.. وهدفه الأكبر مع ليفربول

"تاريخ ليفربول العظيم دائما ما وضع الضغط على كاهل أجيال ليفربول السابقة". "هدفي الأكبر أن يكون لليفربول هوية واضحة يعرف بها الجميع فريقنا". هكذا تحدث يورجن كلوب المدير الفني لليفربول.

أجرى يورجن كلوب المدير الفني الألماني لليفربول، حوارا مطولا مع الموقع الرسمي للنادي.

كلوب تحدث خلال الحوار عن إحساسه بعد خسارة لقب الدوري في الموسم الماضي ورسالته للاعبين، وعن كيفية التعامل مع صفقات الفريق الجديدة، وهدفه الأكبر مع ليفربول.

وكل ما يلي على لسان كلوب في الحوار مع الموقع الرسمي..

شعوره بعد خسارة الدوري

"بالنسبة لي لم تكن خسارة لقب الدوري في الموسم الماضي محبطة. هم فازوا باللقب ونحن لم نفز والأمر انتهى. لقد فزنا بنهائي دوري أبطال أوروبا، والآن لنستعد للتالي".

"الأهم بالنسبة لي كان النظر للموسم الماضي. النظر لما سنبدو عليه. إذا حسننا من أنفسنا فبمقدورنا أن نصبح أفضل. كان هذا هو الحافز بالنسبة لنا".

"أن نستخدم الموسم الماضي كقاعدة نبني عليها، وليس كعلامة لنشير إلى كم كنا قريبين من اللقب، وكم كان هذا مؤلما".

"بالتأكيد كان الأمر مؤلما، لكنه ليس الألم الذي تشعر به إذا طعنك أحدهم".

"أنت بإمكانك تحديد كم يكون الأمر مؤلما، وبإمكانك تحديد ما ستفعله بتلك المعلومات".

"نحن اخترنا استخدام تلك المعلومات لنصبح الآن فريق جيد بالفعل".

"وإذا أصبحنا فريق كرة قدم جيد، فبالتالي سنفوز بالمباريات. إذا الأمر يتعلق الآن حول عدد المباريات التي سنفوز بها".

"لقد تعاملنا مع كل مباراة على حدة بالفعل، وعلى أنها المباراة الأهم في حياتنا".

اخترنا أن نكون أنفسنا

"تاريخ هذا النادي كبير جدا، وكان دائما يرتبط بالفوز. لكن هذا خلف المشاكل للأجيال التالية. لأنهم يفكرون بـ نحن نؤدي بشكل جيد، لكن ليس جيد كفاية كما الأجيال السابقة".

"الأمر يشبه بأن يحقق جدك أمرا، ثم يحقق والدك أيضا أمرا عظيما، وبعدها يحين الدور عليك لتقوم بشيء على غرارهما، في ظروف مختلفة وفترة زمنية مختلفة وبأفراد مختلفين".

"هذا لن يجعلك سعيدا، لذلك تخلص منه. أنت نفسك، لذلك هيا! استخدم مهاراتك أنت، وهذا تحديدا ما فعلناه نحن أيضا".

"بالتأكيد الأولاد كانوا في تلك القصة، لكن أيضا الجمهور كانوا أهم عنصر في المعادلة. لقد منحونا الفرصة لبداية جديدة. ما زلنا عظماء، وما زلنا ممتعين، ربما مثيرين، لكننا الآن في موقع المسؤولية، وعلينا القيام بأفضل ما لدينا".

"نحن الآن نملك لاعبين، سيتحدث أطفال هذه الأيام عنهم في المستقبل. عن مدى روعة ما قدموه".

الصفقات الجديدة

"حين نحصل على صفقة جديدة، أقول له كل شيء على ما يرام وكل شيء جيد ولهذا تعاقدنا معك، لكن من الآن فصاعدا، أنتظر منك المزيد، لذلك السبب فهو يصل إلى ما لم يصل له من قبل".

"تركيز أكبر. تعليم أكبر، ونأمل في تدريب أفضل. هكذا يكون اتفاقنا. إذا لم يكن سعيدا بذلك، فيكون بمقدوره أن يأتي ويتحدث معي، وسأتحدت معه، وأنا أيضا إذا لم أكن سعيدا فسأذهب له وأتحدث معه وأخبره بأننا اتفقنا على أمر ما، فلماذا لا يحدث؟ إنه اتفاق واضح وصريح. اتفاق شفهي وليس مكتوبا".

الهدف الأكبر مع ليفربول

"نحن نملك بعض القواعد الواضحة عن طريقة لعبنا. طريقة دفاعنا وأين ندافع، وأين نمرر. في الواقع الأمر ليس مثل كتاب سأعطيه لك وتقرأه فتصبح على علم بكيفية لعبنا".

"حلمي دائما كان أن نلعب بأي قميص عشوائي، وإذا شاهدتنا تعرفنا وتقول هؤلاء ليفربول. أن تكون هويتنا واضحة لأي شخص يرانا، وهذا ما نحاول فعله".

ليفربول يحتل حاليا صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 82 نقطة، وبعيدا عن حسم اللقب بشكل رسمي بفارق 6 نقاط فقط، قبل 9 جولات من النهاية.

يورجن كلوب يتولى تدريب ليفربول منذ عام 2015. إذ حقق معهم لقب دوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية.

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