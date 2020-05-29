رئيس خيتافي: يويفا يخطط لاستكمال بطولتي الأندية بمباراة واحدة في مدينة واحدة

الجمعة، 29 مايو 2020 - 14:50

كتب : FilGoal

يويفا

قال خافير توريس رئيس نادي خيتافي الإسباني إن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) يخطط لاستكمال ما تبقى من بطولتيه للأندية في مدينة واحدة على أن تجري المواجهات بنظام المباراة الواحدة وليس مباراتين.

وصرح توريس لـCadena COPE "فكرة يويفا هو لعب دوري الأبطال والدوري الأوروبي، بداية من الدور ربع النهائي، من مباراة واحدة في مدينة واحدة، لكن لم يتأكد شيء بعد".

وأتم "سيصلون لقرار في 17 يونيو حين تجتمع اللجنة التنفيذية".

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ولا يزال يويفا يبحث الحلول الممكنة لاستكمال بطولتي الأندية اللتين توقفتا في مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

وهناك مباريات متبقية في الدور ثمن النهائي في البطولتين.

وتأهل للدور ربع النهائي في دوري أبطال أوروبا كل من أتالانتا وأتليتكو مدريد ولايبزيج وباريس سان جيرمان، بينما كل مباريات الإياب في ثمن نهائي الدوري الأوروبي لم تلعب بعد لكن فرقا اقتربت من حسم تأهلها مثل مانشستر يونايتد وبازل وباير ليفركوزن.

وكشف يويفا في وقت سابق أنه يخطط لاستكمال البطولتين في أغسطس المقبل.

ومفترض إقامة نهائي الموسم الحالي من دوري الأبطال في إسطنبول التركية، بينما نهائي الدوري الأوروبي في جدانسك البولندية.

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