تقرير: باريس سان جيرمان يبدأ مفاوضات شراء إيكاردي

الأربعاء، 27 مايو 2020 - 12:44

كتب : FilGoal

ماورو إيكاردي - باريس سان جيرمان - دوري أبطال أوروبا

بدأ باريس سان جيرمان مفاوضات ضم ماورو إيكاردي مهاجم إنتر المعار للفريق الفرنسي.

ماورو إيكاردي

النادي : باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

وكشف تقرير فوتبول إيطاليا عن الصحفي المهتم بسوق الانتقالات نيكولي شيرا، بدأ المحادثات بين الطرفين.

وأوضح التقرير أن ليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان عرض بالفعل 55 مليون يورو بجانب مكافآت إضافية لضم المهاجم الأرجنتيني.

أخبار متعلقة
كاسانو: باريس سان جيرمان سيدفع 70 مليون يورو لضم إيكاردي بعد تساويهما في عدد الأهداف ومنح لقب الهداف لـ مبابي.. لاعب باريس يطلب تقدير بن يدر آس: مبابي سيضع شرطا جزائيا في تعاقده مع باريس من أجل ريال مدريد ليكيب: اعتماد باريس سان جيرمان بطلا للدوري الفرنسي

وأشار التقرير إلى رغبة إنتر في الحصول على 60 مليون يورو بعيدا عن المكافآت المقرر إدراجها.

وأضاف أن باريس سان جيرمان جهز عقدا لمدة 4 سنوات من أجل ضم المهاجم الأرجنتيني بشكل نهائي.

وساهم إيكاردي بـ 20 هدفا في 31 مباراة بجميع المسابقات للفريق الفرنسي هذا الموسم.

ويسعى باريس سان جيرمان وإيكاردي على إنهاء الصفقة قبل حلول شهر يونيو.

ومن المقرر أن يجني إيكاردي 10 ملايين يورو سنويا في باريس سان جيرمان حال إتمام الصفقة.

اقرأ أيضا:

تحديد موعد انطلاق الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي

قصة عمر مرموش المحترف المصري بالدوري الألماني

اتحاد الكرة: ننتظر نتيجة تحاليل محمود سعد للتأكد من إصابة الكورونا

إذاعة فرنسية تكشف إمكانية تأجيل أمم إفريقيا وتحديد موعد جديد

إصابة عضو لجنة الكرة بنادي أسوان بفيروس كورونا

باريس سان جيرمان إيكاردي إنتر
نرشح لكم
أخر الأخبار
الزمالك: لا مشكلة مع أحمد وخلافنا مع حياتو.. أزلنا لافتة نادي القرن لحذف شعار كاف 19 دقيقة | إفريقيا
مصدر بـ الإسماعيلي لـ في الجول: الإدارة استقرت على عدم التجديد لـ جوميز.. جونياس مرشح لخلافته 58 دقيقة | الدوري المصري
يد - محمد سند لـ في الجول: فخور بالجائزة الفردية بأقوى دوري في العالم.. أركز على الموسم المقبل 59 دقيقة | رياضات أخرى
مصدر بالاتحاد الكاميروني لـ في الجول: إقامة كأس أمم إفريقيا في موعدها "صعب للغاية".. ولدينا فكرة بديلة 2 ساعة | إفريقيا
رسميا - أندية الدوري الإنجليزي توافق بالإجماع للانتقال للمرحلة الثانية من التدريبات 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
اجتماع لجنة الكرة – من يعوض رمضان صبحي في حال رحيله؟ 3 ساعة | تحليل في الجول
تقرير: باريس سان جيرمان يبدأ مفاوضات شراء إيكاردي 3 ساعة | أوروبا
كرة سلة - رئيس الاتحاد المصري: استئناف النشاط لن يتم إلا بموافقة الدولة.. إلغاء الموسم غير وارد 4 ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرتضى منصور: سنحذف شعار "كاف" من لافتات نادي القرن.. ورسالة لـ الأهلي 2 الدفاع الجديدي: الأهلي سلمنا نصف نسبتنا من انتقال أزارو.. وسنتجه لـ فيفا ضد الزمالك 3 اجتماع لجنة الكرة – صفقة هجومية غير مكلفة.. باسم مرسي أم عمرو جمال؟ 4 مرتضى يوضح موقف الزمالك من أزارو ويصرح: انتظروا مفاجأة الصفقات
قد ينال إعجابك