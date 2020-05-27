تقرير: باريس سان جيرمان يبدأ مفاوضات شراء إيكاردي

بدأ باريس سان جيرمان مفاوضات ضم ماورو إيكاردي مهاجم إنتر المعار للفريق الفرنسي.

ماورو إيكاردي النادي : باريس سان جيرمان باريس سان جيرمان

وكشف تقرير فوتبول إيطاليا عن الصحفي المهتم بسوق الانتقالات نيكولي شيرا، بدأ المحادثات بين الطرفين.

وأوضح التقرير أن ليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان عرض بالفعل 55 مليون يورو بجانب مكافآت إضافية لضم المهاجم الأرجنتيني.

وأشار التقرير إلى رغبة إنتر في الحصول على 60 مليون يورو بعيدا عن المكافآت المقرر إدراجها.

وأضاف أن باريس سان جيرمان جهز عقدا لمدة 4 سنوات من أجل ضم المهاجم الأرجنتيني بشكل نهائي.

وساهم إيكاردي بـ 20 هدفا في 31 مباراة بجميع المسابقات للفريق الفرنسي هذا الموسم.

ويسعى باريس سان جيرمان وإيكاردي على إنهاء الصفقة قبل حلول شهر يونيو.

ومن المقرر أن يجني إيكاردي 10 ملايين يورو سنويا في باريس سان جيرمان حال إتمام الصفقة.

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