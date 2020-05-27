كرة يد - خطة لجنة المسابقات لاستئناف النشاط والتجهيز لمونديال 2021

الأربعاء، 27 مايو 2020 - 12:11

كتب : FilGoal

يحيى الدرع - كرة يد

وضعت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة اليد برئاسة سعيد عبد المنعم التصور النهائي لاستئناف النشاط لجميع المراحل السنية.

ومن المقرر أن تناقض لجنة المسابقات، الاتحاد المصري برئاسة هشام نصر من أجل استئناف النشاط.

وكشف الاتحاد المصري عن حاجة الأندية لفترة إعداد بين 3 أسابيع وحتى شهر من أجل الاستعداد قبل استئناف النشاط.

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وأوضح الاتحاد عن نية استئناف الموسم الجاري قبل انطلاق الموسم الجديد وذلك بسبب قلة المباريات المتبقية.

ويسعى الاتحاد المصري لتقسيم شهر يونيو من أجل إعداد اللاعبين استعدادا لكأس العالم 2021 والمقرر إقامتها بمصر.

وكان مجلس الوزراء قد أعلن استئناف النشاط الرياضي تدريجيا بداية من منتصف يونيو المقبل.

وقرر الاتحاد المصري تجهيز اللاعبين بمنازلهم في النصف الأول من يونيو على أن يتم تقسيمهم لمجموعات بعد ذلك.

ويعرض الاتحاد المصري تصوره لعودة النشاط للمسؤولين من أجل اتخاذ القرار النهائي بشأن المواعيد.

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