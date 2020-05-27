تقرير: جوميز يمدد تعاقده مع الهلال

اتفقت إدارة الهلال السعودي مع بافيتمبي جوميز مهاجم الفريق على تمديد تعاقده موسما إضافيا حتى عام 2022.

وكشفت صحيفة الرياضية السعودية وفقا لمصادرها أن هناك مفاوضات بين الطرفين الفترة الماضية وحظيت بتوافق كبير.

وأشار التقرير لوجود بند في التعاقد يسمح للهلال بفسخ عقده مع المهاجم الفرنسي بعد نهاية الموسم الثاني بشرط دفع مبلغ بسيط.

وأوضح التقرير أن العقد نص أنه في حال لم يتم دفع المبلغ يكون العقد ملزما حتى صيف 2021.

ولكن ترغب إدارة الهلال في استمرار المهاجم الفرنسي بسبب ما قدمه من أداء رائع خلال فترته مع الفريق السعودي.

وكشفت صحيفة الرياضية عن رغبة اللاعب أيضا في الاستمرار بنادي الهلال وتحقيق لقب دوري أبطال آسيا مجددا.

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