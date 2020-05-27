تقرير: جوميز يمدد تعاقده مع الهلال

الأربعاء، 27 مايو 2020 - 11:49

كتب : FilGoal

بافيتمبي جوميز - الهلال السعودي - كأس العالم للأندية

اتفقت إدارة الهلال السعودي مع بافيتمبي جوميز مهاجم الفريق على تمديد تعاقده موسما إضافيا حتى عام 2022.

وكشفت صحيفة الرياضية السعودية وفقا لمصادرها أن هناك مفاوضات بين الطرفين الفترة الماضية وحظيت بتوافق كبير.

وأشار التقرير لوجود بند في التعاقد يسمح للهلال بفسخ عقده مع المهاجم الفرنسي بعد نهاية الموسم الثاني بشرط دفع مبلغ بسيط.

أخبار متعلقة
الهلال يوضح حقيقة اهتمامه بضم علي معلول مصدر من الأهلي لـ في الجول: الهلال لم يتقدم بعرض لضم معلول.. لا نفكر في رحيله تقرير تونسي – الهلال السعودي يرغب في ضم معلول رضوان جيد يتحدث عن سبب اشتعال لقاء الأهلي والهلال.. والإشادة بعد الزمالك والترجي

وأوضح التقرير أن العقد نص أنه في حال لم يتم دفع المبلغ يكون العقد ملزما حتى صيف 2021.

ولكن ترغب إدارة الهلال في استمرار المهاجم الفرنسي بسبب ما قدمه من أداء رائع خلال فترته مع الفريق السعودي.

وكشفت صحيفة الرياضية عن رغبة اللاعب أيضا في الاستمرار بنادي الهلال وتحقيق لقب دوري أبطال آسيا مجددا.

اقرأ أيضا:

تحديد موعد انطلاق الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي

قصة عمر مرموش المحترف المصري بالدوري الألماني

اتحاد الكرة: ننتظر نتيجة تحاليل محمود سعد للتأكد من إصابة الكورونا

إذاعة فرنسية تكشف إمكانية تأجيل أمم إفريقيا وتحديد موعد جديد

إصابة عضو لجنة الكرة بنادي أسوان بفيروس كورونا

الهلال السعودي بافيتمبي جوميز جوميز
نرشح لكم
أخر الأخبار
تقرير: باريس سان جيرمان يبدأ مفاوضات شراء إيكاردي 9 دقيقة | أوروبا
كرة سلة - رئيس الاتحاد المصري: استئناف النشاط لن يتم إلا بموافقة الدولة.. إلغاء الموسم غير وارد 22 دقيقة | رياضات أخرى
كرة يد - خطة لجنة المسابقات لاستئناف النشاط والتجهيز لمونديال 2021 42 دقيقة | رياضات أخرى
تقرير: جوميز يمدد تعاقده مع الهلال ساعة | السعودية
تقرير: الدوري الإنجليزي يبدأ منتصف سبتمبر بغض النظر عن الموسم الحالي ساعة | أوروبا
عمر مرموش - تعلّم من ماريو جوميز.. واستفاد من ابتعاده عن أمم إفريقيا تحت 23 11 ساعة | المحترفون
اتحاد الكرة لـ في الجول: ننتظر نتيجة تحاليل محمود سعد للتأكد من حقيقة إصابته بالكورونا 11 ساعة | الدوري المصري
راديو مونت كارلو: إمكانية إقامة أمم إفريقيا في صيف 2022 12 ساعة | إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرتضى منصور: سنحذف شعار "كاف" من لافتات نادي القرن.. ورسالة لـ الأهلي 2 الدفاع الجديدي: الأهلي سلمنا نصف نسبتنا من انتقال أزارو.. وسنتجه لـ فيفا ضد الزمالك 3 اجتماع لجنة الكرة – صفقة هجومية غير مكلفة.. باسم مرسي أم عمرو جمال؟ 4 مرتضى يوضح موقف الزمالك من أزارو ويصرح: انتظروا مفاجأة الصفقات
قد ينال إعجابك